Виїхати за кордон під час воєнного стану: оновлено перелік документів для деяких чоловіків

Тепер прикордонники вимагають надати під час виїзду додаткове свідоцтво, що підтвердить відповідність особистих даних з діагнозом

Поки в Україні триває воєнний стан і проходить загальна мобілізація, виїзд за кордон для переважної більшості категорій громадян став проблемою. Однак, уряд передбачив ймовірність надання дозволу на перетин держкордону для окремих категорій чоловіків призовного віку. Для цього їм потрібно зібрати низку документів.

Як зазначається у постанові, опублікованій на сайті Кабміну, у 2023 році з наявного переліку документів, які дозволяють виїхати за межі країни, прибрали довідку про інвалідність, що видається виключно за висновком медико-соціальної експертизи. Наразі прикордонники вимагають додаткове свідоцтво, яке підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.

Основним фактором, який повпливав на зміну, стало те що вказана довідка не містить персональних даних, за якими працівники Держприкордонслужби мали б змогу ідентифікувати особу. З огляду на це українець, який має оформлену інвалідність, має право на виїзд за кордон під час воєнного стану, однак при умові наявності на руках таких офіційних паперів:

посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи може загрожувати покарання тим чоловікам, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії.