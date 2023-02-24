Виїзд за кордон: адвокат назвав категорію, яка може виїхати з України

При собі чоловікові необхідно мати низку певних документів

На період воєнного стану виїжджати з України можуть лише певні категорії чоловіків віком від 18 до 60 років. До них також належать особи з інвалідністю. "Телеграф" розібрався докладніше у цьому питанні.

Так, виїжджати за кордон з України мають право всі чоловіки з інвалідністю, незалежно від групи. Однак при собі у них має бути низка певних документів. Про це розповів адвокат Мар’ян Сащук, повідомляє видання "Вікна".

Експерт пояснює, що чоловіку з інвалідністю для перетину кордону потрібно мати документи, які б підтверджували його статус. Виїхати можна особам з інвалідністю І, II та III групи.

Які потрібні документи

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Важливо зважити на те, що нещодавно зі списку необхідних для перетину кордону документів уряд виключив довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі України назвали категорію чоловіків, яка може виїжджати за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації.