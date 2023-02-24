Выезд за границу: адвокат назвал категорию, которая может уехать из Украины

При себе мужчине необходимо иметь ряд определенных документов

На период военного положения выезжать из Украины могут только определенные категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. К ним также относятся лица с инвалидностью. "Телеграф" разобрался подробнее в этом вопросе.

Так, выезжать за границу из Украины имеют право все мужчины с инвалидностью, вне зависимости от группы. Однако при себе у них должен быть ряд определенных документов. Об этом рассказал адвокат Марьян Сащук, передает издание "Вікна".

Эксперт объясняет, что мужчине с инвалидностью для пересечения границы нужно иметь документы, подтверждающие его статус. Выехать можно лицам с инвалидностью І, ІІ и ІІІ группы.

Какие нужны документы

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины, в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Важно учесть, что недавно из списка необходимых для пересечения границы документов правительство исключило справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе Украины назвали категорию мужчин, которая может выезжать за границу во время военного положения и общей мобилизации.