Поездки за границу Украины: можно ли выехать по загранпаспорту в "Дие"

Есть определенный список документов, по которому граждане могут пересекать границу

Для выезда граждан Украины за границу необходимо иметь внутренний и загранпаспорт. Последний есть у многих в приложении "Дія". "Телеграф" расскажет, можно ли выехать за границу с е-паспортом.

Так, согласно нормам Правила пересечения госграницы, утвержденным постановлением Кабмина, выехать за пределы Украины, воспользовавшись загранпаспортом в приложении "Дія" не удастся. Об этом пишет "Информатор Украина".

В соответствии с законодательством нашей страны, использовать е-паспорт нельзя в случаях:

пересечения госграницы Украины, за исключением случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда или выезда с временно оккупированной территории Украины;

въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Есть определенный список документов, дающих право на въезд или выезд за пределы Украины, определенный Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением Кабмина. К ним относятся:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Таким образом, электронный загранпаспорт в приложении "Дія" не дает возможности выехать за пределы Украины. При себе гражданам необходимо иметь оригинал документа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с Госпогранслужбе рассказали, можно ли выезжать за границу без загранпаспорта, имея только паспорт гражданина Украины.