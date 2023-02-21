Поездки за границу Украины: можно ли выехать по загранпаспорту в "Дие"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть определенный список документов, по которому граждане могут пересекать границу
Для выезда граждан Украины за границу необходимо иметь внутренний и загранпаспорт. Последний есть у многих в приложении "Дія". "Телеграф" расскажет, можно ли выехать за границу с е-паспортом.
Так, согласно нормам Правила пересечения госграницы, утвержденным постановлением Кабмина, выехать за пределы Украины, воспользовавшись загранпаспортом в приложении "Дія" не удастся. Об этом пишет "Информатор Украина".
В соответствии с законодательством нашей страны, использовать е-паспорт нельзя в случаях:
- пересечения госграницы Украины, за исключением случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
- въезда или выезда с временно оккупированной территории Украины;
- въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
Есть определенный список документов, дающих право на въезд или выезд за пределы Украины, определенный Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением Кабмина. К ним относятся:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину.
Таким образом, электронный загранпаспорт в приложении "Дія" не дает возможности выехать за пределы Украины. При себе гражданам необходимо иметь оригинал документа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с Госпогранслужбе рассказали, можно ли выезжать за границу без загранпаспорта, имея только паспорт гражданина Украины.