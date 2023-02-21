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Поїздки за кордон України: чи можна виїхати по закордонному паспорту у "Дїї"

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Виїзд за кордон Новина оновлена 21 лютого 2023, 12:32
Виїзд за кордон. Фото Колаж "Телеграфу"

Є певний список документів, з яким громадяни можуть перетинати кордон

Для виїзду громадян України за кордон необхідно мати внутрішній та закордонний паспорт. Останній є у багатьох у додатку "Дія". "Телеграф" розповість, чи можна виїхати за кордон з е-паспортом.

Так, згідно з нормами Правила перетину держкордону, затвердженими постановою Кабміну, виїхати за межі України, скориставшись закордонним паспортом у додатку "Дія" не вдасться. Про це пише "Інформатор України".

Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:

  • перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
  • в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;
  • в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Є певний список документів, що дають право на в’їзд чи виїзд за межі України, визначений Правилами перетину державного кордону, затвердженими ухвалою Кабміну. До них відносяться:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • дипломатичний паспорт України;
  • службовий паспорт України;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну.

Таким чином, електронний закордонний паспорт у додатку "Дія" не дає змоги виїхати за межі України. При собі громадянам потрібно мати оригінал документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з Держприкордонслужбою розповіли, чи можна виїжджати за кордон без закордонного паспорта, маючи лише паспорт громадянина України.

Теги:
#Україна #Документи #Закордонний паспорт #Виїзд за кордон #ДІЯ