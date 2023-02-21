Поїздки за кордон України: чи можна виїхати по закордонному паспорту у "Дїї"
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Є певний список документів, з яким громадяни можуть перетинати кордон
Для виїзду громадян України за кордон необхідно мати внутрішній та закордонний паспорт. Останній є у багатьох у додатку "Дія". "Телеграф" розповість, чи можна виїхати за кордон з е-паспортом.
Так, згідно з нормами Правила перетину держкордону, затвердженими постановою Кабміну, виїхати за межі України, скориставшись закордонним паспортом у додатку "Дія" не вдасться. Про це пише "Інформатор України".
Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:
- перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;
- в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.
Є певний список документів, що дають право на в’їзд чи виїзд за межі України, визначений Правилами перетину державного кордону, затвердженими ухвалою Кабміну. До них відносяться:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну.
Таким чином, електронний закордонний паспорт у додатку "Дія" не дає змоги виїхати за межі України. При собі громадянам потрібно мати оригінал документа.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з Держприкордонслужбою розповіли, чи можна виїжджати за кордон без закордонного паспорта, маючи лише паспорт громадянина України.