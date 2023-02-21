Поїздки за кордон України: чи можна виїхати по закордонному паспорту у "Дїї"

Є певний список документів, з яким громадяни можуть перетинати кордон

Для виїзду громадян України за кордон необхідно мати внутрішній та закордонний паспорт. Останній є у багатьох у додатку "Дія". "Телеграф" розповість, чи можна виїхати за кордон з е-паспортом.

Так, згідно з нормами Правила перетину держкордону, затвердженими постановою Кабміну, виїхати за межі України, скориставшись закордонним паспортом у додатку "Дія" не вдасться. Про це пише "Інформатор України".

Відповідно до законодавства нашої країни, використовувати е-паспорт не можна у випадках:

перетину держкордону України, за винятком випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду чи виїзду з тимчасово окупованої території України;

в’їзду, перебування, проживання чи пересування в межах кордону, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Є певний список документів, що дають право на в’їзд чи виїзд за межі України, визначений Правилами перетину державного кордону, затвердженими ухвалою Кабміну. До них відносяться:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну.

Таким чином, електронний закордонний паспорт у додатку "Дія" не дає змоги виїхати за межі України. При собі громадянам потрібно мати оригінал документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з Держприкордонслужбою розповіли, чи можна виїжджати за кордон без закордонного паспорта, маючи лише паспорт громадянина України.