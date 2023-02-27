Выехать за границу во время военного положения: обновлен перечень документов для некоторых мужчин

Теперь пограничники требуют предоставить при выезде дополнительное свидетельство, что подтвердит соответствие личных данных с диагнозом.

Пока в Украине продолжается военное положение и проходит всеобщая мобилизация, выезд за границу для подавляющего большинства категорий граждан стал проблемой. Однако правительство предусмотрело вероятность предоставления разрешения на пересечение госграницы для отдельных категорий мужчин призывного возраста. Для этого им нужно собрать ряд документов.

Как отмечается в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина, в 2023 году из имеющегося перечня документов, позволяющих уехать за пределы страны, убрали справку об инвалидности, выдаваемую исключительно по заключению медико-социальной экспертизы. Пограничники требуют дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

Основным фактором, повлиявшим на смену, стало то, что указанная справка не содержит персональных данных, по которым работники Госпогранслужбы могли бы идентифицировать личность. Учитывая это, украинец, имеющий оформленную инвалидность, имеет право на выезд за границу во время военного положения, однако при условии наличия на руках таких официальных бумаг:

удостоверение, подтверждающее соответствующую инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющей права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее "Телеграф" сообщал, может ли грозить наказание тем мужчинам, которые уехали за границу еще до полномасштабного вторжения России.