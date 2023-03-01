Виїзд з України під час воєнного стану: названо ще одну категорію чоловіків, яким це дозволено

Під час воєнного стану виїзд чоловіків за межі країни обмежено

Поки в Україні триває війна, виїзд за кордон для багатьох категорій громадян обмежено. Проте уряд все ж передбачив ймовірність отримання дозволу деякими категоріями українців. Зокрема, право на перетин кордону під час воєнного стану можуть отримати чоловіки із третьою групою інвалідності.

Як у коментарі на порталі b2bconsult пояснив юрист Костянтин Грітчин, в рамках чинного законодавства, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану виїжджати за межами країни можуть такі категорії чоловіків:

громадяни, які мають інвалідність, однак виключно за наявності документа (довідки/посвідчення), який підтверджує відповідний статус;

українці, які мають пенсійне посвідчення або посвідчення, яке підтверджує отримання соцдопомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. У документі повинна бути вказана група та причина інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соцдопомогу (форма, затверджена Мінсоцполітики).

Які документи вимагатимуть на виїзді

пенсійне посвідчення особи з інвалідністю;

документ, який підтвердить призначення соціальної допомоги як особі з інвалідністю;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю (стосується тих, хто не має права на пенсію чи соцдопомогу за формою, затвердженою Мінсоцполітики);

закордонний паспорт.

Юрист також додав, що особи з інвалідністю можуть перетинати державний кордон безліч разів, адже обмеження чинним законодавством не передбачені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи загрожуватиме покарання чоловікам, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії і не повернулися на Батьківщину.