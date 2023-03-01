Укр

Выезд из Украины во время военного положения: названа еще одна категория мужчин, которым это разрешено

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Выезд за границу ограничен из-за военного положения в стране, обусловленный российским вторжением Новость обновлена 01 марта 2023, 14:46
Выезд за границу ограничен из-за военного положения в стране, обусловленный российским вторжением. Фото tsn.ua

Во время военного положения выезд мужчин за пределы страны ограничен

Пока в Украине идет война, выезд за границу для многих категорий граждан ограничен. Однако правительство все же предусмотрело вероятность получения разрешения некоторыми категориями украинцев. В частности, право на пересечение границы во время военного положения могут получить мужчины с третьей группой инвалидности.

Как в комментарии на портале b2bconsult пояснил юрист Константин Гритчин, в рамках действующего законодательства, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения выезжать за пределы страны могут следующие категории мужчин:

  • граждане, имеющие инвалидность, однако исключительно при наличии документа (справки/удостоверения), подтверждающего соответствующий статус;
  • украинцы, имеющие пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее получение соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. В документе должна быть указана группа и причина инвалидности или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или соцпомощь (форма, утвержденная Минсоцполитики).

Какие документы потребуют на выезде

  • пенсионное удостоверение личности с инвалидностью;
  • документ, подтверждающий назначение социальной помощи как лицу с инвалидностью;
  • справка для получения льгот лицами с инвалидностью (касается тех, кто не имеет права на пенсию или соцпомощь по форме, утвержденной Минсоцполитики);
  • загранпаспорт.

Юрист также добавил, что лица с инвалидностью могут пересекать государственную границу множество раз, поскольку ограничения действующим законодательством не предусмотрены.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли грозить наказание мужчинам, выехавшим за границу еще до полномасштабного вторжения России и не вернувшимся на Родину.

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#Граница #Документы #Выезд #Военное положение #Выезд за границу