Виїзд за кордон: названі категорії чоловіків, які можуть вільно виїхати з України

Для виїзду за межі країни чоловікам знадобляться певні документи

Загальна мобілізація та воєнний стан були продовжені в Україні до 20 травня, а це означає, що виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років залишається неможливим. Однак є певні категорії громадян, які все ж таки можуть залишати межі країни. "Телеграф" розповідає, за яких умов чоловіки можуть виїжджати з України в березні.

У сьогоднішніх умовах виїзд за кордон можуть безперешкодно та на законних підставах здійснювати лише кілька категорій громадян. Про це пише видання НВ. До них відносяться:

чоловіки до 18 та після 60 років

особи, які були зняті з військового обліку за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з відповідними документами з ТЦК;

громадяни України, які постійно проживають на території іншої держави, у разі, якщо вони перебувають на консульському обліку за наявності відповідних позначок у паспорті;

чоловіки, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС. При цьому у них мають бути документи про родинні зв’язки та документи, що підтверджують факт загибелі про зникнення людини;

Працівники деяких професій:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал у відрядження чи навчання;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

діячі культури для благодійного збору та подання країни на міжнародній арені;

спортсмени, а також тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;

водії/волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, а також медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, судах внутрішнього плавання;

Також виїжджати за кордон під час воєнного стану можуть:

чоловіки з інвалідністю І-III групи, за наявності відповідних документів;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців. У них мають бути відповідні документи;

громадяни зі складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв’язку з військовою агресією Росії. Вони можуть виїжджати на лікування, проте лише за наявності ряду документів та одним супроводжуючим родичем I лінії спорідненості;

чоловіки, чиї родичі потребують постійного догляду, вони проживають разом і він забезпечує та опікується цим членом сім’ї, що також має бути документально підтверджено;

чоловіки, чиї батьки чи дружини мають інвалідність І, чи II групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують інвалідність, факт догляду та родинні зв’язки;

чоловіки, у яких троє чи більше неповнолітніх дітей;

самотні батьки, які самостійно виховують дитину молодше 18 років;

чоловіки, які мають дітей віком до 18 років з інвалідністю;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

чоловіки, які мають повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Костянтин Гритчин назвав ще одну категорію чоловіків, які можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.