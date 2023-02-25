Виїзд з України на авто: юрист відповіла, чи потрібна страховка

Без грін-картки водія можуть не пустити до іншої країни

Для того, щоб виїхати з України в іншу країну на своєму авто, потрібна низка документів. Багатьох водіїв також турбує питання про оформлення Зеленої карти.

Юрист Наталія Назарко розповіла про те, що для виїзду за кордон на своєму авто потрібно оформлювати страховку, передають "Факти". Ця вимога прописана у ст. 16. Закону України "Про страхування".

Зелена карта – це закордонний аналог українського ОСАЦВ, який є міжнародним договором страхування цивільної відповідальності. Діє зелена карта тільки за кордоном. У законі сказано, що водій зобов’язаний оформлювати міжнародне страхування на свій автомобіль перед тим, як залишає територію України.

"Дія Зеленої картки має поширюватися на країни, в які заїжджатиме українець. Крім того, страховик має бути повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро", — сказала юрист.

Оформити Зелену карту можна в будь-якій страховій компанії України, але якщо фірма пропонує свої послуги дешевше, ніж на ринку, то це можуть бути шахраї. Вартість оформлення Зеленої картки єдина.

Щоб перевірити справжність страхового поліса, можна зайти на сайт МТСБУ та ввести номер поліса чи держномер авто. Також можна відсканувати QR-код на картці.

Якщо ви не хочете їздити страховими кампаніями, то можете оформити грін-карту в будь-якому відділенні Приватбанку, або через мобільний додаток Приват24.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть запровадити обов’язковий техогляд автомобілів. Перевірятимуться елементи, що впливають на безпеку та екологію.