Для авто під керуванням штучного інтелекту введуть четвертий сигнал світлофора

Такий крок покликаний скоротити затори на дорогах та перевитрату палива автомобілями

Незважаючи на успіхи штучного інтелекту в справі пошуку життя в космосі, у повсякденному житті його успіхи не такі вражаючі: приміром, застосування безпілотних авто поки не може позбавити міста від пробок, а водіїв — від перевитрати палива.

Щоб частково подолати ці фактори, вчені з Університету Північної Кароліни запропонували затвердити для безпілотного транспорту четвертий сигнал світлофора – білий, пише New Atlas.

Моделювання трафіку показало, що цей колір буде оптимальним. Він сигналізуватиме ШІ-водієві діяти, як автомобілі, що їдуть попереду.

Концепцію четвертого сигналу вперше було озвучено 2020 року. Вчені пояснюють, що існуючі кольори збережуть свої значення, а білий означатиме "йди за транспортом, що йде попереду": потрібно їхати, якщо їде він, або стояти, якщо він стоїть.

За основу цієї пропозиції взяли ідею, що безпілотники можуть комунікувати один з одним і розподіляти порядок руху ефективніше, ніж світлофори.

За допомогою моделювання вчені з’ясували, що чим більше безпілотних авто на дорозі, тим більше скорочується час простою на перехресті, а за наявності білого сигналу цей виграш часу стає ще значнішим.

Якщо на безпілотники припадає 10% учасників руху, затримки знижуються лише на три відсотки, але якщо їхня кількість досягає 30%, виграш уже перевищує 10%.

Раніше повідомлялося про те, що чим успішнішим стає штучний інтелект у справі виконання практичних завдань, тим більшу небезпеку він починає представляти для людства. Тому кожен із його впровадження потрібно ретельно прораховувати.