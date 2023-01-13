Штучний інтелект вже пише статті про українську "Армію дронів". Що вміє чат-бот ChatGPT, який наробив галасу у світі

Програма вигадує відповіді на питання і пише твори для школи

Чатбот ChatGPT, який працює на базі штучного інтелекту, вже встиг наробити шуму і потрапити під заборону у школах штату Нью-Йорк.

Нова програма навчилася вигадувати відповіді на питання, писати твори на різні теми та навіть програмувати, що у майбутньому може зробити її знаряддям, яке полегшить роботу для багатьох професії (або взагалі її забере).

Розповідаємо, що ж саме вже зумів зробити ChatGPT:

Що це таке

ChatGPT є, по суті, це вдосконаленим чат-ботом, який може вигадувати відповіді на запитання, писати твори для школи та есе для університету, складати вірші хайку та навіть генерувати робочі емейли.

Бот робить це, спираючись на знання, які він почерпнув із приголомшливої ​​кількості тексту в інтернеті. Ця програма є останньою, що з’явилася в дослідницькій лабораторії OpenAI в Каліфорнії та базується на попередній версії штучного інтелекту GPT-3. До речі, до складу засновників компанії входив Ілон Маск, але він покинув її.

Штучний інтелект отримує сотні мільярдів слів у формі книг, розмов і вебстатей, з яких він будує модель на основі статистичної ймовірності слів і речень, які прагнуть слідувати будь-якому тексту, який він бачив раніше. Це трохи схоже на інтелектуальне введення тексту на телефоні, але значно покращене. Замість слів створюються цілі відповіді.

Чат-бот отримав додаткове навчання — початкову мовну модель було доопрацьовано, до неї додалася величезна кількість запитань і відповідей, наданих тренерами штучного інтелекту. Програму попросили дати кілька різних відповідей, які експерти-люди ранжували від найкращих до найгірших.

Не знає, де правда

OpenAI попереджає, що ChatGPT іноді пише неправильні або безглузді відповіді. Він також може давати занадто розлогі відповіді, що розробники покладають на оповідачів, які надають перевагу довгим відповідям.

"Одна з найбільших проблем із ChatGPT полягає в тому, що він дає відповідь, дуже впевнено, але з помилками. Він не знає, що правда, а що брехня. Бот не знає про світ. Ви категорично не повинні довіряти цьому. Ви повинні перевірити, що там написано", — каже професор Майкл Вулдрідж, директор фундаментальних досліджень штучного інтелекту в Інституті Алана Тюрінга в Лондоні, передає The Guardian.

Вулдрідж констатує, що людство ще не наблизилося до голлівудської мрії про роботів, які можуть зав'язати шнурки або їздити на велосипеді:

"Якщо ви попросите його дати рецепт омлету, він, ймовірно, добре з цим впорається, але це не означає, що він знає, що таке омлет", — каже Вулдрідж.

Президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов також скаржиться, що бот приймає на віру різні тексти. І пропаганду теж:

"Вчора я запитав у чатбота "чий Крим"? Він не сказав "України". Він сказав "територія спірна", "деякі країни вважають її Україною, а деякі росією", а "фактично її контролює росія, яка її вважає своєю, а Україна своєю".

Тимофій Мілованов каже, що штучний інтелект начитався російської пропаганди

Конкурент Google, вчителів, журналістів, програмістів

Водночас здатність ChatGPT відповідати на питання змусила замислитися, чи зможе він замінити Google. А уміння генерувати тексти зробило його конкурентом журналістів та копірайтерів.

За словами Карлі Кінд з Інституту Ади Лавлейс, штучний інтелект може посилити поширення дезінформації або "зруйнувати наявні інститути та послуги, наприклад, ChatGDT зможе написати успішний мотиваційний лист на роботу, шкільне есе чи заявку на грант", передає ВВС.

У школах штату Нью-Йорк заборонили ChatGPT через побоювання, що учні можуть використовувати його для шахрайства. Хоча інструмент може надавати швидкі та прості відповіді на запитання, він не формує навичок критичного мислення, які є важливими для успіху в навчанні.

Штучний інтелект написав текст про "Армію Дронів"

Здається, що конкурент з’явився й у військових експертів. Журналісти поставили експеримент і попросили бота зі штучним інтелектом написати текст на актуальну тему англійською мовою.

Запит містив ідею майбутнього матеріалу — про міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, "Армію дронів", United24 та війну з росією. У результаті нейромережа запропонувала три варіанти тексту, який потребує доробки. Тобто, потрібно ще виправити деякі граматичні та стилістичні помилки. Журналісти зробили таку перевірку теж за допомогою спеціального розширення — Grammarly.

Як, бачимо із повного тексту згенерованих статей (прочитати їх можна на сайті Dev.ua), точно сказати, що це написав робот — не можна. Бо ось так виглядав уривок тексту, який містив насправді декілька абзаців:

Текст штучного інтелекту у перекладі на українську

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові у боротьбі з російськими окупантами застосовують штучний інтелект для аналізу даних із поля бою та вибору цілі.