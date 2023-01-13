Искусственный интеллект уже пишет статьи об украинской "Армии дронов". Что умеет чат-бот ChatGPT, наделавший шума в мире

Программа придумывает ответы на вопросы и пишет произведения для школы

Чат-бот ChatGPT, работающий на базе искусственного интеллекта, уже успел наделать шум и попасть под запрет в школах штата Нью-Йорк.

Новая программа научилась придумывать ответы на вопросы, писать произведения на разные темы и даже программировать, что в будущем может сделать ее орудием, которое облегчит работу для многих профессии (или вообще ее отнимет).

Рассказываем, что же уже сумел сделать ChatGPT:

Что это такое

ChatGPT, по сути, это усовершенствованный чат-бот, который может придумывать ответы на вопросы, писать произведения для школы и эссе для университета, сочинять стихи хайку и даже генерировать рабочие эмейлы.

Бот делает это, опираясь на знания, которые он почерпнул из потрясающего количества текста в Интернете. Эта программа является последней, которая появилась в исследовательской лаборатории OpenAI в Калифорнии и базируется на предыдущей версии искусственного интеллекта GPT-3. Кстати, в состав учредителей компании входил Илон Маск, но он покинул ее.

Искусственный интеллект получает сотни миллиардов слов в форме книг, разговоров и веб-статей, из которых он строит модель на основе статистической вероятности слов и предложений, стремящихся следовать любому тексту, который он видел раньше. Это немного похоже на интеллектуальный ввод текста на телефоне, но значительно улучшен. Вместо слов создаются целые ответы.

Чат-бот получил дополнительное обучение – начальная языковая модель была доработана, к ней добавилось огромное количество вопросов и ответов, предоставленных тренерами искусственного интеллекта. Программу попросили дать несколько разных ответов, которые эксперты-люди ранжировали от лучших до самых плохих.

Не знает, где правда

OpenAI предупреждает, что ChatGPT иногда пишет неправильные или нелепые ответы. Он также может давать слишком пространные ответы, что разработчики возлагают на рассказчиков, предпочитающих долгие ответы.

"Одна из самых больших проблем с ChatGPT заключается в том, что он дает ответ, очень уверенно, но с ошибками. Он не знает, что правда, а что ложь. Бот не знает о мире. Вы категорически не должны доверять этому. Вы должны проверить, что там написано", – говорит профессор Майкл Вулдридж, директор фундаментальных исследований искусственного интеллекта в Институте Алана Тюринга в Лондоне, передает The Guardian.

Вулдридж констатирует, что человечество еще не приблизилось к голливудской мечте о роботах, которые могут завязать шнурки или ездить на велосипеде.

"Если вы попросите его дать рецепт омлета, он, вероятно, хорошо с этим справится, но это не значит, что он знает, что такое омлет ", — говорит Вулдридж.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов также жалуется, что бот принимает на веру разные тексты. И пропаганду тоже:

"Вчера я спросил у чата "чей Крым"? Он не сказал "Украины". Он сказал "территория спорная", "некоторые страны считают ее Украиной, а некоторые россией", а "фактически ее контролирует россия, которая ее считает своей, а Украина своей".

Тимофей Милованов говорит, что искусственный интеллект начитался русской пропаганде

Конкурент Google, учителей, журналистов, программистов

В то же время, способность ChatGPT отвечать на вопрос заставила задуматься, сможет ли он заменить Google. А умение генерировать тексты сделало его конкурентом журналистов и копирайтеров.

По словам Карли Кинд из Института Ады Лавлейс, искусственный интеллект может усилить распространение дезинформации или "разрушить имеющиеся институты и услуги, например, ChatGDT сможет написать успешное мотивационное письмо на работу, школьное эссе или заявку на грант", передает BBC.

В школах штата Нью-Йорк запретили ChatGPT из-за опасений, что учащиеся могут использовать его для мошенничества. Хотя инструмент может предоставлять быстрые и простые ответы на вопросы, он не формирует навыков критического мышления, которые важны для успеха в обучении.

Искусственный интеллект написал текст об "Армии Дронов"

Похоже, что конкурент появился и у военных экспертов. Журналисты поставили эксперимент и попросили бота с искусственным интеллектом написать текст на актуальную тему на английском языке.

Запрос содержал идею будущего материала — о министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, "Армии дронов", United24 и войне с россией. В результате нейросеть предложила три варианта текста, нуждающегося в доработке. То есть нужно еще исправить некоторые грамматические и стилистические ошибки. Журналисты провели такую проверку тоже с помощью специального расширения — Grammarly.

Как видим из полного текста сгенерированных статей (прочитать их можно на сайте Dev.ua), точно сказать, что это написал робот — нельзя. Ибо вот так выглядел отрывок текста, содержавшего на самом деле несколько абзацев:

Текст искусственного интеллекта в переводе на украинский

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные в борьбе с российскими оккупантами применяют искусственный интеллект для анализа данных с поля боя и выбора цели.