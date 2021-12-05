Максимально похож на человека: в Британии презентовали робота Ameca (видео)
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На данный момент роботом управляет не ИИ, а нейросеть
В начале декабря британские разработчики презентовали миру свое новое изобретение. Им стал максимально похожий на реального человека робот Ameca.
Подробности сообщили в инженерной компании Engineered Arts.
Главная особенность Ameca — его внешнее сходство с настоящим человеком. Роботу сконструировали максимально подвижное лицо, способное повторять большинство элементов мимики. Также Ameca обучен многим жестам и способен разговаривать.
Впрочем, беспокоиться о том, что разумные роботы готовы захватить планету, пока рано. В британском изобретении не используется искусственный интеллект. Пока за его работу отвечает нейросеть.
Ameca может распознать человеческую речь (благодаря интеграции с Google), а также "увидеть" человека и некоторые другие объекты. Кроме этого, робот способен угадать, какого пола его собеседник и сколько ему лет. Для этого используется специальная шведская разработка Visage. Может британское чудо техники и поговорить с людьми.
В ближайшем будущем компания собирается предоставлять робота в аренду. Однако следует быть готовым к тому, что перемещать его придется самому — ходить Ameca не умеет.
Согласно задумки компании-разработчика, робот может стать незаменимым помощником для проведения массовых мероприятий и других развлечений. Ameca работает на программной платформе Tritium.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как первые "живые" роботы начали размножаться и откуда они появились вообще.
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