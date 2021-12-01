Первые "живые роботы" научились размножаться - лучше всего получается у Пакмана (видео)

Взрослые ксеноботы размером менее миллиметра и состоят из примерно 3 тысяч клеток.

Искусственно созданные из клеток лягушки живые организмы ксеноботы научились самовоспроизведению. Они сталкивают отдельные клетки вместе, чтобы превратить их в нового ксенобота.

Об этом сообщает CNN.

Это новая форма размножения, не похожая на другие. Ранее его использовали только молекулы, а не живые клетки. Ученые опубликовали результаты исследований, которые показывают, что если клетки поместить в изолированную среду и дать им "материал", они будут воспроизводить сами себя. Такое явление назвали кинематической саморепликацией. Отметим, что она возникает спонтанно и не характерна для других живых организмов.

На ход исследований повлиял искусственный интеллект, сообщают ученые. Именно суперкомпьютер предложил для клеток форму, похожую на Пакмана. Она оказалась наиболее успешна — в ней "материнские" ксеноботы воспроизводились несколько поколений. Они собирали "ртом" клетки, которые потом становились новыми ксеноботами.

Для создания ксеноботов биоинженеры использовали клетки с эмбрионов лягушки, которые могли бы стать ее кожей. Потенциально ксеноботов можно использовать для сбора микропластика в океане или в регенеративной медицине.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сингапуре тестировали роботов для патрулирования улиц.