Укр

Первые "живые роботы" научились размножаться - лучше всего получается у Пакмана (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Ксенобот "мама" красного цвета формирует нового "робота"
Ксенобот "мама" красного цвета формирует нового "робота"

Взрослые ксеноботы размером менее миллиметра и состоят из примерно 3 тысяч клеток.

Искусственно созданные из клеток лягушки живые организмы ксеноботы научились самовоспроизведению. Они сталкивают отдельные клетки вместе, чтобы превратить их в нового ксенобота. 

Об этом сообщает CNN.

Это новая форма размножения, не похожая на другие. Ранее его использовали только молекулы, а не живые клетки. Ученые опубликовали результаты исследований, которые показывают, что если клетки поместить в изолированную среду и дать им "материал", они будут воспроизводить сами себя. Такое явление назвали кинематической саморепликацией. Отметим, что она возникает спонтанно и не характерна для других живых организмов. 

На ход исследований повлиял искусственный интеллект, сообщают ученые. Именно суперкомпьютер предложил для клеток форму, похожую на Пакмана. Она оказалась наиболее успешна — в ней "материнские" ксеноботы воспроизводились несколько поколений. Они собирали "ртом" клетки, которые потом становились новыми ксеноботами. 

Для создания ксеноботов биоинженеры использовали клетки с эмбрионов лягушки, которые могли бы стать ее кожей. Потенциально ксеноботов можно использовать для сбора микропластика в океане или в регенеративной медицине. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Сингапуре тестировали роботов для патрулирования улиц.

Теги:
#Открытие #Роботы #Биоинженерия #Размножение
Команда Зеленского решила создать целый медиа-холдинг
Политика
Спасать рейтинги Зеленского и "слуг народа" будет новый медиа-холдинг, но заплатит за это каждый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Команда Зеленского решила создать целый медиа-холдинг
Спасать рейтинги Зеленского и "слуг народа" будет новый медиа-холдинг, но заплатит за это каждый
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 30 ноября: Рада приняла "антиахметовский" закон, Лукашенко назвал Крым "российским"
Дата публикации
Категория
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны
Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ
Дата публикации
Категория
Вакцина
Получить третью дозу вакцины от коронавируса можно будет уже зимой: Ляшко назвал условия
Дата публикации
Категория
Слуги народа в среду должны будут поддержать президента
"Слуги народа" получили из ОП особое указание на "день госпереворота": "Телеграф" узнал детали