Максимально схожий на людину: у Британії презентували робота Ameca (відео)

На даний момент роботом управляє не штучний інтелект, а нейромережа

На початку грудня британські розробники презентували світові свій новий винахід. Ним став максимально схожий на реальну людину робот Ameca.

Подробиці повідомили у інженерній компанії Engineered Arts.

Головна особливість Ameca — його зовнішня схожість із справжньою людиною. Роботу сконструювали максимально рухливе обличчя, здатне повторювати більшість елементів людської міміки. Також Ameca навчений багатьом жестам і здатний розмовляти.

На окремих частинах "тіла" є навіть спеціальна шкіра.

Втім, турбуватися про те, що розумні роботи готуються захопити планету, поки зарано. У британському винаході не використається штучний інтелект. Наразі за його роботу відповідає нейромережа.

Ameca може розпізнати людську мову (завдяки інтеграції з Google), а також "побачити" людину та деякі інші об’єкти. Крім цього, робот здатний вгадати, якої статі його співрозмовник і скільки йому років. Для цього використовується спеціальна шведська технологія Visage. Може британське диво техніки і поговорити з людьми.

Ameca вміє усміхатися

У найближчому майбутньому компанія планує здавати робота в оренду. Проте слід бути готовим до того, що переміщувати його доведеться самотужки — ходити Ameca не вміє.

Згідно задуму компанії-розробника, робот може стати незамінним помічником для проведення масових заходів та інших розваг. Ameca працює на програмній платформі Tritium.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як перші "живі" роботи почали розмножуватись і звідки вони з’явилися взагалі.