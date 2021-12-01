Перші "живі роботи" навчилися розмножуватися — найкраще виходить у Пакмана (відео)

Дорослі ксеноботи розміром менше міліметра і складаються приблизно з 3 тисяч клітин.

Штучно створені з клітин жаби живі організми ксеноботи навчилися самовідтворенню. Вони зіштовхують окремі клітини разом, щоб перетворити їх на нового ксенобота.

Про це повідомляє CNN.

Це нова форма розмноження, яка не схожа на інші. Раніше її використовували лише молекули, а не живі клітини. Вчені опублікували результати досліджень, які показують, що якщо клітини помістити в ізольоване середовище та дати їм "матеріал", вони відтворюватимуть самі себе. Таке явище назвали кінематичною самореплікацією. Зазначимо, що вона виникає спонтанно та не характерна для інших живих організмів.

На перебіг досліджень вплинув штучний інтелект, повідомляють вчені. Саме суперкомп’ютер запропонував для клітин форму, схожу на Пакмана. Вона виявилася найуспішнішою — у ній "материнські" ксеноботи відтворювалися кілька поколінь. Вони збирали "ротом" клітини, які потім ставали новими ксеноботами.

Для створення ксеноботів біоінженери використовували клітини з ембріонів жаби, які могли б стати її шкірою. Потенційно ксеноботів можна використовувати для збору мікропластику в океані або регенеративної медицини.

Раніше "Телеграф" писав, що в Сінгапурі тестували роботів для патрулювання вулиць.