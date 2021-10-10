Майбутнє настало: в Сінгапурі на вулиці вийшли роботи-поліцейські
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Місто-держава одне з найсучасніших в питанні охорони громадського порядку.
За курінням на вулицях, дотриманням соціальної дистанції через коронавірус і правилами паркування велосипедів в Сінгапурі тепер стежать спеціальні роботи. Вони вже пройшли тестування і готові вийти на вулиці.
Про це повідомляє CBSNews.
Використання таких роботів для нагляду за громадянами викликало ряд обурень у жителів Сінгапуру, які вважають, що і без того перебувають під пильною увагою техніки.
Робот обладнаний сімома камерами і може не тільки спостерігати, а й попереджати населенню. Серію роботів назвали "Ксав’єр" і двох з них тестували на вулицях Сінгапуру в вересні в торговому центрі і житловому масиві.
Їх використовують, щоб знизити навантаження на систему правопорядку, оскільки Сінгапур відчуває нестачу в робочій силі через старіння нації.
На острові з населенням близько 5,5 мільйонів осіб встановлені 90 тисяч поліцейських камер. У найближчі 10 років їх кількість подвоїться. Так на острові в натовпі планують знаходити будь-яку людину за допомогою системи розпізнавання осіб.
Раніше "Телеграф" писав, що робот-місяцехід НАСА вивчатиме кратер Нобіле на Південному полюсі Місяця.
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