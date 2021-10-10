Рус

Майбутнє настало: в Сінгапурі на вулиці вийшли роботи-поліцейські

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Ксав’єр виїхав на патрулювання.
Ксав’єр виїхав на патрулювання.

Місто-держава одне з найсучасніших в питанні охорони громадського порядку.

За курінням на вулицях, дотриманням соціальної дистанції через коронавірус і правилами паркування велосипедів в Сінгапурі тепер стежать спеціальні роботи. Вони вже пройшли тестування і готові вийти на вулиці.

Про це повідомляє CBSNews.

Використання таких роботів для нагляду за громадянами викликало ряд обурень у жителів Сінгапуру, які вважають, що і без того перебувають під пильною увагою техніки.

Робот стежить за сінгапурцями і туристами.
Робот стежить за сінгапурцями і туристами.

Робот обладнаний сімома камерами і може не тільки спостерігати, а й попереджати населенню. Серію роботів назвали "Ксав’єр" і двох з них тестували на вулицях Сінгапуру в вересні в торговому центрі і житловому масиві.

Їх використовують, щоб знизити навантаження на систему правопорядку, оскільки Сінгапур відчуває нестачу в робочій силі через старіння нації.

На острові з населенням близько 5,5 мільйонів осіб встановлені 90 тисяч поліцейських камер. У найближчі 10 років їх кількість подвоїться. Так на острові в натовпі планують знаходити будь-яку людину за допомогою системи розпізнавання осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що робот-місяцехід НАСА вивчатиме кратер Нобіле на Південному полюсі Місяця.

Теги:
#Робот #Сінгапур #Патрулювання
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 9 жовтня: провал в призначенні глави САП, сутички під будинком Порошенка
Дата публікації
Категорія
Фінляндія — Україна
Збірна України здобула першу перемогу при Петракові
Дата публікації
Категорія
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися
В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Помічник нардепа на громадських засадах Руслан Джамбулатов, з яким разом пиячив перед смертю нардеп Поляков
Бізнес на конфіскаті і кримінальний шлейф — що відомо про родину Джамбулатових, які "засвітилися" в смерті нардепа Антона Полякова
Дата публікації
Категорія
Завдяки локдауну і високим цінам на газ, нерухомість дорожчати не буде
За законами карантину: як локдаун і подорожчання газу позначаться на вартості житла