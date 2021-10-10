Укр

Будущее наступило: в Сингапуре на улицы вышли роботы-полицейские

Автор
Галина Михайлова
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Ксавьер выехал на патрулирование.
Ксавьер выехал на патрулирование.

Город-государство один из самых современных в вопросе охраны общественного порядка.

За курением на улицах, соблюдением социальной дистанции из-за коронавируса и правилами парковки велосипедов в Сингапуре теперь следят специальные роботы. Они уже прошли тестирование и готовы выйти на улицы.

Об этом сообщает CBSNews.

Использование таких роботов для присмотра за гражданами вызвало ряд возмущений у жителей Сингапура, которые считают, что и без того находятся под пристальным вниманием техники.

Робот следит за сингапурцами и туристами.
Робот следит за сингапурцами и туристами.

Робот оборудован семью камерами и может не только наблюдать, но и выдавать предупреждения населению. Серию роботов назвали "Ксавьер" и двоих из них тестировали на улицах Сингапура в сентябре в торговом центре и жилом массиве.

Их используют, чтобы снизить нагрузку на систему правопорядка, поскольку Сингапур испытывает недостаток в рабочей силе из-за старения нации.

На острове с населением около 5,5 миллиона человек установлены 90 тысяч полицейских камер. В ближайшие 10 лет их количество удвоится. Так на острове в толпе планируют находить любого человека с помощью системы распознавания лиц.

Ранее "Телеграф" писал, что робот-луноход НАСА будет изучать кратер Нобиле на Южном полюсе Луны.

Теги:
#Робот #Сингапур #Патрулирование
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