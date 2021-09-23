Укр

Луноход NASA приземлится в одном из самых холодных мест Солнечной системы (видео)

Автор
Галина Михайлова
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VIPER - это мобильный робот-луноход.
VIPER - это мобильный робот-луноход.

VIPER будет искать лед, а также изучать историю и эволюцию Луны.

Миссия NASA для изучения спутника Земли получила точное место прилунения. Им стала западная часть кратера Нобиле.

Про это сообщает космическое агентство.

Ударный кратер находится на Южном полюсе Луны. Луноход VIPER составит карту местности, исследует недра спутника, соседние кратеры и поверхность на предмет наличия воды или полезных ископаемых.

Южный полюс — белое пятно в космических исследованиях Луны. Ранее этот регион наблюдали только со спутников и орбитального аппарата лунной разведки. Работа лунохода позволит лучше подготовить миссию Артемида в будущем.

Полет на 100 дней запланирован в 2023 году. Этот район особенный также тем, что его часть находится в вечной тени, а часть — на солнце, что позволит луноходу заряжать солнечные батареи.

VIPER изучит площадь в 93 квадратных метров. Чтобы проанализировать лунный лед и его расположение луноход трижды будет бурить поверхность спутника в разных местах и на разную глубину.

Ранее "Телеграф" писал, что из космоса вернулись первые непрофессиональные астронавты SpaceX.

Теги:
#Луна #Космос #Астрономия #Луноход
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