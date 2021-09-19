Первые космические туристы компании SpaceX вернулись на Землю после трех дней в космосе (видео посадки)

Участники миссии провели в космосе три дня

Первая космическая миссия компании SpaceX, в которой приняли участие четыре непрофессиональные автронавты, в воскресенье, 19 сентября, успешно вернулась на Землю. Корабль CrewDragon после трех дней в космосе приводнился в Атлантике.

Прямую трансляцию возвращения миссии из космоса вел YouTube-канал CNet.

Космический корабль приводнился в Атлантике вблизи Флориды (США), после чего его достали из воды и подняли на палубу судна. Весь экипаж в составе четырех человек достали из капсулы и отправили на медицинский осмотр. Затем членов миссии самолетом вернут в космический центр Кеннеди.

"Успешное приводнения подтверждено", — отметили в компании SpaceX.

Напомним, что в состав первой в мире миссии, которую выполнял гражданский экипаж, вошли 38-летний Джаред Айзекман — миллиардер из США, который полностью оплатил полет в космос, Хейли Арсено — 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе; Сайен Проктор — профессор геологии, 51 год, Кристофер Семброски — работник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin.

Уникальность этого полета в том, что большую часть средств, полученную за полет Crew Dragon в космос, передадут для детской исследовательской больницы Святого Иуды. Миссии Inspriation4 удалось собрать почти 154 миллиона долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, космический корабль Crew Dragon с четырьмя людьми на борту отправился в космос 16 сентября. Это первое в истории космическое путешествие, в котором приняли участие гражданские лица, которые не являются профессиональными астронавтами. К слову, полет был коммерческим — его полностью оплатил один из членов экипажа.

Также сообщалось, что в компании SpaceX рассказали об участниках миссии Inspiration4. Все они имеют свою особую историю, связанную с космосом.