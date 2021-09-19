Перші космічні туристи компанії SpaceX повернулися на Землю після трьох днів у космосі (відео посадки)

Учасники місії провели у космосі три дні

Перша космічна місія компанії SpaceX, у якій взяли участь чотири непрофесійні автронавти, у неділю, 19 вересня, успішно повернулася на Землю. Корабель CrewDragon після трьох днів у космосі приводнився в Атлантиці.

Пряму трансляцію повернення місії з космосу вів YouTube-канал CNet.

Космічний корабель приводнився в Атлантиці поблизу Флориди (США), після чого його дістали з води та підняли на палубу судна. Увесь екіпаж у складі чотирьох чоловік дістали з капсули та відправили на медичний огляд. Потім членів місії літаком повернуть у космічний центр Кеннеді.

"Успішне приводнення підтверджено", — зазначили у компанії SpaceX.

Нагадаємо, що до складу першої у світі місії, яку виконував цивільний екіпаж, увійшли 38-річний Джаред Айзекман — мільярдер з США, який повністю оплатив політ у космос, Хейлі Арсено — 29-річна лікарна з дитячої лікарні в Мемфісі; Сайен Проктор — професор геології, 51 рік, Крістофер Семброскі — працівник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin.

Унікальність цього польоту у тому, що більшу частину коштів, отриману за політ Crew Dragon у космос, передадуть для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди. Місії Inspriation4 вдалося зібрати майже 154 мільйони доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, космічний корабель Crew Dragon з чотирма особами на борту відправився у космос 16 вересня. Це перша у історії космічна подорож, у якій взяли участь цивільні особи, які не є професійними астронавтами. До слова, політ був комерційним — його повністю оплатив один із членів екіпажу.

Також повідомлялося, що у компанії SpaceX розповіли про учасників місії Inspiration4. Всі вони мають свою особливу історію, повʼязану з космосом.