Місяцехід NASA приземлиться в одному з найхолодніших місць Сонячної системи (відео)

VIPER буде шукати лід, а також вивчати історію і еволюцію Місяця.

Місія NASA для вивчення супутника Землі отримала точне місце примісячення. Їм стала західна частина кратера Нобіле.

Про це повідомляє космічне агентство.

Ударний кратер знаходиться на Південному полюсі Місяця. Місяцехід VIPER складе карту місцевості, дослідить надра супутника, сусідні кратери і поверхню на предмет наявності води або корисних копалин.

Південний полюс — біла пляма в космічних дослідженнях Місяця. Раніше цей регіон спостерігали тільки із супутників і орбітального апарату місячної розвідки. Робота місяцеходу дозволить краще підготувати місію Артеміда в майбутньому.

Політ на 100 днів запланований в 2023 році. Цей район особливий також тим, що його частина знаходиться у вічній тіні, а частина — на сонці, що дозволить місяцеходу заряджати сонячні батареї.

VIPER вивчить площа в 93 квадратних метри. Щоб проаналізувати місячний лід і його розташування місяцехід тричі буде бурити поверхню супутника в різних місцях і на різну глибину.

Раніше "Телеграф" писав, що з космосу повернулися перші непрофесійні астронавти SpaceX.