Распознает технику врага даже под слоем снега: Украина использует на поле боя искусственный интеллект

Обучение пользования данной системой для украинских военных проводится в Польше и Германии

Украинские военные в борьбе с российскими оккупантами применяют как современное оружие от союзников, так и искусственный интеллект для анализа данных с поля боя и выбора цели. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Колумнист газеты Дэвид Игнатиус, который является близким к американским военным и разведке, после посещения Украины рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют алгоритмы анализа больших данных для принятия решений на поле боя. Он также отметил, что лично видел данные программы.

Программное обеспечение было разработано американской компанией Palantir, которая 2017 году она запустила для Пентагона проект Maven. Она использует данные для анализа из открытых источников (картографические сервисы или коммерческие спутники), а также и из закрытых (военные спутники, данные съемок с дронов, изображения, переданные разведчиками в поле).

ИИ способен распознать на таких изображениях вражескую боевую технику, в том числе, если она покрыта снегом или грязью.

"Мощь передовых алгоритмических систем ведения войны сейчас настолько велика, что она приравнивается к наличию тактического ядерного оружия против противника, имеющего только обычное оружие", — передает издание слова Алекса Карпа, исполнительного директора Palantir.

Обучение пользования данной системой для украинских военных проводится в Польше и Германии.

Напомним, что ранее украинские военные получили на вооружение цифровую систему управления войсками "Колокол-АС".