ВСУ получили на вооружение важную стратегическую систему: чем она полезна для наших военных

АСУ стратегического уровня официально приступила к рядам и будет работать в пользу Вооруженных Сил Украины

Войска ВСУ получили на вооружение цифровую систему управления войсками "Колокол-АС". Это стало своеобразным подарком для наших военных ко Дню Вооруженных сил Украины.

Украинские военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и на протяжении долгого времени ждали развертывания "Колокол-АС". Приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления "Колокол-АС" был подписан 6 декабря. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

"Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования данной АСУ", — отметил Резников.

Кроме того, министр обороны рассказал, что за последний месяц к эксплуатации в ВСУ было допущено семь образцов беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

Для справки: "Колокол-АС" — это база единой автоматизированной системы управления ВСУ, включающая управление и контроль боевыми действиями стратегического, оперативного и частично тактического уровня. Данная система дает возможность нашим военным в полуавтоматическом и автоматическом режимах генерировать документы боевого управления, отслеживать карты, получать данные о войсках врага, их текущем обеспечении. Кроме того, она позволяет ВСУ производить расчеты сил и средств и оптимальность их применения.

Напомним, ранее артиллеристы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Данила Апостола показали, как работают итальянские гаубицы.