Искусственный интеллект: новый шанс для людей, которые не могут общаться даже жестами

Благодаря искусственному интеллекту в перспективе можно будет помочь с коммуникацией людям, лишенным возможности общаться вербально или языком жестов

Ученые не только разрабатывают человекоподобных роботов с искусственным интеллектом (ИИ), но и пытаются с помощью последнего улучшить жизнь людям с некоторыми проблемами или тяжелыми травмами. Так, разработанный компанией Meta искусственный интеллект в перспективе может помочь тысячам людей, лишенных возможности общаться вербально или языком жестов. Впрочем, его эффективность пока остается ограниченной.

Как сообщает журнал ScienceNews, новый подход смещает акценты в сторону неинвазивных методик, в то время как большинство имеющихся технологий предполагают серьезные хирургические вмешательства для внедрения в мозг пациентов электродов.

Разработчики из Meta "научили" искусственный интеллект распознавать слова и предложения в массиве из более чем 56 000 часов записей на 53 языках. В рамках исследования ИИ сопоставлял записи, которые слушали испытуемые, с их мозговой активностью. При применении магнитоэнцефалографии процент правильных "догадок" составлял до 73%.

Впрочем, переоценивать этот прорыв не стоит. Во-первых, для считывания магнитных импульсов мозга требуется дорогостоящая и громоздкая аппаратура. Во-вторых, — что важнее, — искусственный интеллект может работать только с ограниченными лексическими наборами, в то время как язык является "бесконечным". Следовательно, исследователи еще далеки от того, чтобы полноценно решить проблему, но видят это первым шагом на пути к улучшению жизни людей, имеющих такие ограничения.

В общем, исследования в области искусственного интеллекта открывают многие перспективы. Уже сейчас он способен разрабатывать лекарства и бороться с кибератаками. Поэтому расширение возможностей ИИ — только вопрос времени.