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У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками

У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками
18:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Використання штучного інтелекту допоможе розвідці Великої Британії боротися з новими видами загроз із боку інших держав.

Про це йдеться у звіті британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Express.

"Використання штучного інтелекту рекомендується британській розвідці для боротьби з новими загрозами", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом RUSI, противники Британії можуть використовувати технології на основі штучного інтелекту для атак у кіберпросторі та на політичну систему країни.

Зокрема наводяться приклади таких атак у вигляді поширення оброблених з технологію "deep fake" фотографій та відео для маніпулювання думками й виборами.

В період пандемії Zoom є головним способом спілкування в інтернеті

На думку експертів, потрібно вже починати використовувати штучний інтелект, який зможе виявити та зупинити онлайн кібератаки, ще до того як вони з’являться

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Британия, Кибератаки, Хакері, Штучний інтелект.
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