В період пандемії Zoom є головним способом спілкування в інтернеті

Новини технології:Нині сервісом користується З00 мільйонів осіб щодня, але з популярністю прийшли і серйозні проблеми

Карантин в Україні в зв'язку з коронавірусом змусив багатьох почати вчитися або працювати на дому. У зв'язку з цим виникла особлива необхідність в програмі, яка б забезпечила зручний доступ до онлайн-конференцій, адже сучасний швидкий інтернет дозволяє налагодити живе спілкування без обмежень. Утім, лідером гонки за увагою мільйонів став не "старий-добрий" Skype, а Zoom Video Communications або просто Zoom. Саме там нині проходять ділові та особисті зустрічі, навчання у школах, університетах, проведення вебінарів тощо.

ZOOM, ZOOM, ZOOM!.. ЧОМУ ЦЕЙ СЕРВІС НАСКІЛЬКИ ПОПУЛЯРНИЙ

Zoom… До березня 2020 року 99% жителів планети не здогадувалися про існування такого сервісу. Нині ж про нього говорять усі. КІЛЬКІСТЬ ЩОДЕННИХ КОРИСТУВАЧІВ У КВІТНІ ЗРОСЛА НА 50% І ЗАРАЗ СТАНОВИТЬ 300 МЛН. У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ ЇХ БУЛО 200 МЛН, А В ГРУДНІ 2019 РОКУ – ВСЬОГО 10 МЛН. Zoom використовують для роботи, навчання, особистих зустрічей. Так, про проведення засідання кабінету міністрів Великої Британії розповідав прем'єр-міністр Борис Джонсон. На сайті Міністерства закордонних справ України з'явилася інформація про те, що онлайн-брифінг Дмитра Кулеби також проходив через Zoom. У Норвегії сервіс використовують для проведення уроків в школах. Ба, ЧЕРЕЗ СЕРВІС НАВІТЬ "ГРАЮТЬ" ВЕСІЛЛЯ.

"Жителі Каліфорнії Джефф і Крісті планували одружитися в березні цього року. Коли через поширення коронавіруса президент США Дональд Трамп заборонив виїжджати в Європу, пара занепокоїлася, що доведеться відмовитися від медового місяця в Ісландії. Але вони, як і раніше, планували зіграти весілля в рідній Каліфорнії", – пише американське видання Quartz.

16 березня пара з’ясувала, що міська адміністрація, де реєструється шлюб, все ще відкрита. Але трохи пізніше в той же день в шести округах області затоки Сан-Франциско, де проживають Крісті і Джефф, влада оголосила про необхідність самоізоляції. А два дні по тому губернатор Каліфорнії взагалі запровадив режим карантину для 40 млн жителів штату. "Спочатку друзі Джеффа і Крісті гадали, що весілля буде перенесено. Утім, 19 березня всі вони отримали повідомлення, що церемонія відбудеться через 40 хвилин, а всі охочі можуть приєднатися через платформу Zoom. За допомогою сервісу приєднався і священик. Гостей "зустрів" намальований плакат з нагадуванням помити руки, наповнити келихи і вимкнути мікрофони на час церемонії", – повідомляє Quartz.

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ZOOM І ДЛЯ КОРПОРАТИВІВ. Директор американської технологічної компанії Srax Кріс Нельсон розіслав запрошення на "віртуальний корпоратив" 150 співробітникам. І що ви думаєте – майже всі на нього прийшли. За словами Нельсона, це допомогло співробітникам впоратися з тривогою, викликаною через пандемію.

Ось так Zoom став головним засобом зв'язку для мільйонів людей по всьому світу під час епідемії коронавірусу. Газета The New York Times навіть опублікувала матеріал під заголовком «Ми всі тепер живемо в Zoom». До речі, КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ, як пише The Guardian, ЗРОСЛА ДО 29 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, А ЕРІК ЮАНЬ (ЗАСНОВНИК СЕРВІСУ) В 2020 РОЦІ ВСТУПИВ ДО КЛУБУ МІЛЬЯРДЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES (ЗА ОЦІНКАМИ ЖУРНАЛУ, ЙОГО ФІНАНСОВИЙ СТАН СЬОГОДНІ СТАНОВИТЬ 5,5 МЛРД ДОЛАРІВ).

То в чому успіх?

На сторінках онлайн-видання про техніку, гаджети і стиль життя The Verge зазначається, що УСПІХ ZOOM ПОЯСНЮЄТЬСЯ, ПО-ПЕРШЕ, ПРОСТОТОЮ І ДОСТУПНІСТЮ СЕРВІСУ (працює на смартфоні, планшеті, ноутбуці, ПК, а ще – для зв’язку не потрібно швидке інтернет-з’єднання). ПО-ДРУГЕ, Є БЕЗКОШТОВНА ВЕРСІЯ, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ 40-ХВИЛИННІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ДО 100 ЛЮДЕЙ (якщо ви хочете зібрати в одній відеоконференції більше 100 чоловік і говорити понад 40 хвилин – необхідно оплатити тариф 15 доларів/місяць.). ПО-ТРЕТЄ, ХОРОША ЯКІСТЬ ВІДЕО ТА ЗВУКУ, А ТАКОЖ МІНІМУМ "ЛАГІВ" (на відміну від того ж Skype), не обов'язково налаштовувати профіль, додавати фото або вручну шукати користувачів.

ПЛЮСИ І МІНУСИ: ДУМКА УКРАЇНСЬКИХ КОРИСТУВАЧІВ ПРО ZOOM

"Ми використовуємо різні канали для комунікації всередині команди, це і Slack, i Google Meet , і звісно ж Zoom. Сервіс ZOOM НЕ Є РЕВОЛЮЦІЙНИМ ІНСТРУМЕНТОМ, АЛЕ ВІН ЗРОБИВ РОБОЧІ ДЗВІНКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗНАЧНО ЗРУЧНІШИМИ ТА ДИНАМІЧНІШИМИ. Якщо коротко, ним легко і зручно користуватись, і під час карантину цей комфорт є особливо важливим, – розповів Укрінформу співзасновник IT-компанії Phase One Karma Артем Фенковський. – Нам особисто імпонує робота за принципом конференції, а не дзвінка. Конференція створюється як окрема цифрова кімната для переговорів, куди всі в узгоджений час підключаються самостійно. ЦЕ ЗРУЧНІШЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНІШЕ, НІЖ ВЛАШТОВУВАТИ ГРУПОВИЙ ДЗВІНОК, ДЕ ОДНА ЛЮДИНА НАПРЯМУ ДЗВОНИТЬ УСІМ УЧАСНИКАМ, АБО ВЛАШТОВУВАТИ ЗАТЯЖНІ ЛИСТУВАННЯ ПОШТОЮ АБО В ЧАТАХ".

Артем Фенковський каже, що окрім режиму конференцій, в якій можуть брати участь до 100 людей, Zoom має також інші круті переваги, як ото декілька режимів перегляду співрозмовників (хтось хоче бачити всіх учасників, комусь потрібно бачити тільки тих людей, які говорять у цей конкретний момент). "А бонус, про який пронеслась хвиля жартів, це МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНЮВАТИ СВІЙ ЗАДНІЙ ФОН ДЛЯ ДЗВІНКІВ – ЯК НА СТАНДАРТНІ ШПАЛЕРИ ВІД ZOOM, ТАК І НА БУДЬ-ЯКІ ЗОБРАЖЕННЯ З ІНТЕРНЕТУ. Величезний потенціал для креативу. Тож поки що ніяких нарікань", – переконує співзасновник Phase One Karma.

Він також поділився з нами фото, як "зумляться" у Phase One Karma