Скачать
Неділя, 26.04.2020
За добу в Україні підтвердили 492 випадки коронавірусу
За добу в Україні підтвердили 492 випадки коронавірусу
США планує перезапуск економіки у травні
США планує перезапуск економіки у травні
"Реал" робить ставку на Луніна, щоб зекономити
"Реал" робить ставку на Луніна, щоб зекономити
Поради, як стати Instagram-блогером
Поради, як стати Instagram-блогером

В період пандемії Zoom є головним способом спілкування в інтернеті

В період пандемії Zoom є головним способом спілкування в інтернеті
14:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Нині сервісом користується З00 мільйонів осіб щодня, але з популярністю прийшли і серйозні проблеми

Карантин в Україні в зв'язку з коронавірусом змусив багатьох почати вчитися або працювати на дому. У зв'язку з цим виникла особлива необхідність в програмі, яка б забезпечила зручний доступ до онлайн-конференцій, адже сучасний швидкий інтернет дозволяє налагодити живе спілкування без обмежень. Утім, лідером гонки за увагою мільйонів став не "старий-добрий" Skype, а Zoom Video Communications або просто Zoom. Саме там нині проходять ділові та особисті зустрічі, навчання у школах, університетах, проведення вебінарів тощо.

ZOOM, ZOOM, ZOOM!.. ЧОМУ ЦЕЙ СЕРВІС НАСКІЛЬКИ ПОПУЛЯРНИЙ

Zoom… До березня 2020 року 99% жителів планети не здогадувалися про існування такого сервісу. Нині ж про нього говорять усі. КІЛЬКІСТЬ ЩОДЕННИХ КОРИСТУВАЧІВ У КВІТНІ ЗРОСЛА НА 50% І ЗАРАЗ СТАНОВИТЬ 300 МЛН. У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ ЇХ БУЛО 200 МЛН, А В ГРУДНІ 2019 РОКУ – ВСЬОГО 10 МЛН. Zoom використовують для роботи, навчання, особистих зустрічей. Так, про проведення засідання кабінету міністрів Великої Британії розповідав прем'єр-міністр Борис Джонсон. На сайті Міністерства закордонних справ України з'явилася інформація про те, що онлайн-брифінг Дмитра Кулеби також проходив через Zoom. У Норвегії сервіс використовують для проведення уроків в школах. Ба, ЧЕРЕЗ СЕРВІС НАВІТЬ "ГРАЮТЬ" ВЕСІЛЛЯ.

"Жителі Каліфорнії Джефф і Крісті планували одружитися в березні цього року. Коли через поширення коронавіруса президент США Дональд Трамп заборонив виїжджати в Європу, пара занепокоїлася, що доведеться відмовитися від медового місяця в Ісландії. Але вони, як і раніше, планували зіграти весілля в рідній Каліфорнії", – пише американське видання Quartz.

16 березня пара з’ясувала, що міська адміністрація, де реєструється шлюб, все ще відкрита. Але трохи пізніше в той же день в шести округах області затоки Сан-Франциско, де проживають Крісті і Джефф, влада оголосила про необхідність самоізоляції. А два дні по тому губернатор Каліфорнії взагалі запровадив режим карантину для 40 млн жителів штату. "Спочатку друзі Джеффа і Крісті гадали, що весілля буде перенесено. Утім, 19 березня всі вони отримали повідомлення, що церемонія відбудеться через 40 хвилин, а всі охочі можуть приєднатися через платформу Zoom. За допомогою сервісу приєднався і священик. Гостей "зустрів" намальований плакат з нагадуванням помити руки, наповнити келихи і вимкнути мікрофони на час церемонії", – повідомляє Quartz.

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ZOOM І ДЛЯ КОРПОРАТИВІВ. Директор американської технологічної компанії Srax Кріс Нельсон розіслав запрошення на "віртуальний корпоратив" 150 співробітникам. І що ви думаєте – майже всі на нього прийшли. За словами Нельсона, це допомогло співробітникам впоратися з тривогою, викликаною через пандемію.

Ось так Zoom став головним засобом зв'язку для мільйонів людей по всьому світу під час епідемії коронавірусу. Газета The New York Times навіть опублікувала матеріал під заголовком «Ми всі тепер живемо в Zoom». До речі, КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ, як пише The Guardian, ЗРОСЛА ДО 29 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, А ЕРІК ЮАНЬ (ЗАСНОВНИК СЕРВІСУ) В 2020 РОЦІ ВСТУПИВ ДО КЛУБУ МІЛЬЯРДЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES (ЗА ОЦІНКАМИ ЖУРНАЛУ, ЙОГО ФІНАНСОВИЙ СТАН СЬОГОДНІ СТАНОВИТЬ 5,5 МЛРД ДОЛАРІВ).

То в чому успіх?

На сторінках онлайн-видання про техніку, гаджети і стиль життя The Verge зазначається, що УСПІХ ZOOM ПОЯСНЮЄТЬСЯ, ПО-ПЕРШЕ, ПРОСТОТОЮ І ДОСТУПНІСТЮ СЕРВІСУ (працює на смартфоні, планшеті, ноутбуці, ПК, а ще – для зв’язку не потрібно швидке інтернет-з’єднання). ПО-ДРУГЕ, Є БЕЗКОШТОВНА ВЕРСІЯ, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ 40-ХВИЛИННІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ДО 100 ЛЮДЕЙ (якщо ви хочете зібрати в одній відеоконференції більше 100 чоловік і говорити понад 40 хвилин – необхідно оплатити тариф 15 доларів/місяць.). ПО-ТРЕТЄ, ХОРОША ЯКІСТЬ ВІДЕО ТА ЗВУКУ, А ТАКОЖ МІНІМУМ "ЛАГІВ" (на відміну від того ж Skype), не обов'язково налаштовувати профіль, додавати фото або вручну шукати користувачів.

ПЛЮСИ І МІНУСИ: ДУМКА УКРАЇНСЬКИХ КОРИСТУВАЧІВ ПРО ZOOM

"Ми використовуємо різні канали для комунікації всередині команди, це і Slack, i Google Meet , і звісно ж Zoom. Сервіс ZOOM НЕ Є РЕВОЛЮЦІЙНИМ ІНСТРУМЕНТОМ, АЛЕ ВІН ЗРОБИВ РОБОЧІ ДЗВІНКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗНАЧНО ЗРУЧНІШИМИ ТА ДИНАМІЧНІШИМИ. Якщо коротко, ним легко і зручно користуватись, і під час карантину цей комфорт є особливо важливим, – розповів Укрінформу співзасновник IT-компанії Phase One Karma Артем Фенковський. – Нам особисто імпонує робота за принципом конференції, а не дзвінка. Конференція створюється як окрема цифрова кімната для переговорів, куди всі в узгоджений час підключаються самостійно. ЦЕ ЗРУЧНІШЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНІШЕ, НІЖ ВЛАШТОВУВАТИ ГРУПОВИЙ ДЗВІНОК, ДЕ ОДНА ЛЮДИНА НАПРЯМУ ДЗВОНИТЬ УСІМ УЧАСНИКАМ, АБО ВЛАШТОВУВАТИ ЗАТЯЖНІ ЛИСТУВАННЯ ПОШТОЮ АБО В ЧАТАХ".

Instagram на тлі пандемії маркуватиме профілі померлих

Артем Фенковський каже, що окрім режиму конференцій, в якій можуть брати участь до 100 людей, Zoom має також інші круті переваги, як ото декілька режимів перегляду співрозмовників (хтось хоче бачити всіх учасників, комусь потрібно бачити тільки тих людей, які говорять у цей конкретний момент). "А бонус, про який пронеслась хвиля жартів, це МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНЮВАТИ СВІЙ ЗАДНІЙ ФОН ДЛЯ ДЗВІНКІВ – ЯК НА СТАНДАРТНІ ШПАЛЕРИ ВІД ZOOM, ТАК І НА БУДЬ-ЯКІ ЗОБРАЖЕННЯ З ІНТЕРНЕТУ. Величезний потенціал для креативу. Тож поки що ніяких нарікань", – переконує співзасновник Phase One Karma.

Він також поділився з нами фото, як "зумляться" у Phase One Karma

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Интернет, Пандемия, ZOOM, Технології, Спілкування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
02 У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
03 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
04 У Саудівській Аравії злочинців не наказуватимуть батогами
05 ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Чернівецькому СІЗО влаштували бунт через хворого на коронавірус
У Чернівецькому СІЗО влаштували бунт через хворого на коронавірус
Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу
Зеленський: Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу
На Вінниччині 67 людей вилікувались від коронавірусу
На Вінниччині 67 людей вилікувались від коронавірусу
Поради, як на карантині заробляти гроші
Поради, як на карантині заробляти гроші
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся