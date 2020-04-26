Instagram на тлі пандемії маркуватиме профілі померлих

Новини технології:Коли саме в Instagram з'явиться функція, що маркуватиме профілі померлих, поки ще невідомо.

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка дозволить маркувати профілі померлих користувачів. Про це інформує BuzzFeed News.

"Instagram прискорює плани впровадження нової функції запам'ятовування облікового запису з додаванням позначки Remembering під іменем користувача - це означатиме, що людина вже мертва",- йдеться у повідомленні.

У соцмережі й раніше повідомляли, що займаються такою розробкою, але через пандемію коронавірусу пришвидшили цю роботу.

"Ми працюємо над цими оновленнями вже певний час, але зараз, зокрема через Covid-19, ми прискорилися, щоб підтримати нашу спільноту у скрутний час", - пояснила речниця Instagram Ліза Креншоу.

Як повідомлялося, кількість летальних випадків у всіх країнах світу, постраждалих внаслідок пандемії коронавірусної хвороби, перевищила 200 тисяч.