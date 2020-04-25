Групові відеодзвінки Messenger Rooms будуть незабаром доступні у Facebook

Новини технології:Відзначається, що скоро функція стане доступна з Instagram Direct, WhatsApp і Portal.

Американська компанія Facebook в п'ятницю повідомила про запуск сервісу групових відеодзвінків Messenger Rooms. Відповідний прес-реліз був опублікований на сайті компанії, передає УНН.

“Messenger Rooms дозволить проводити час з друзями, коханими і тими, хто розділяє ваші інтереси. Створіть „кімнату“ з Facebook або Facebook Messenger і запросіть приєднатися до вашого відеодзвінку будь-кого, навіть якщо у нього немає облікового запису в Facebook. В „кімнати“ можна буде запрошувати до 50 осіб, обмеження за часом (у дзвінків) не буде”, — зазначено в заяві компанії.

Крім того, в Facebook оголосили про розширення функції відеодзвінків в WhatsApp. Незабаром в дзвінках і відеодзвінках в цьому додатку зможуть брати участь до восьми осіб. Відзначається, що такі дзвінки також будуть захищені наскрізним шифруванням.

Компанія Facebook була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і трьома його однокурсниками в період їх навчання в Гарвардському університеті. Згідно з останніми оцінками, сукупна щомісячна аудиторія Facebook перевищує 2,5 млрд користувачів. За відомостями фахівців компанії, більше 2,9 млрд людей у світі хоча б раз на місяць користуються одним з її сервісів.