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Wi-Fi отримає найбільше оновлення за 20 років

Wi-Fi отримає найбільше оновлення за 20 років
01:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини технології:Рішення Федеральної комісії зі зв'язку стало найбільшою угодою починаючи з 1989 року, коли для Wi-Fi колишнього покоління "розчистили" частотні діапазони.

Американська федеральна комісія зі зв’язку проголосувала за відкриття спектру в діапазоні 6 ГГц для сигналів Wi-Fi. Про це повідомляє The Verge.

"Це наймонументальніше рішення щодо спектру Wi-Fi за всю його історію, за 20 років нашого існування", — сказав Кевін Робінсон, глава відділу маркетингу в Wi-Fi Alliance, галузевій групі, яка контролює впровадження Wi-Fi.

Зазначений діапазон доповнить вже ті, що існують - 2,4 ГГц і 5 ГГц.

Новий спектр в чотири рази перевищує обсяг простору, вже доступного для маршрутизаторів і інших пристроїв, тому він дасть набагато більшу пропускну здатність і, як наслідок, набагато менше перешкод.

Як тільки новий спектр буде офіційно відкритий для бізнесу в кінці цього року, це повинно привести до більш швидких і надійних з'єднань з пристроями наступного покоління.

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Перші пристрої з Wi-Fi 6 ГГц очікуються в четвертому кварталі 2020 року. Їх буде відрізняти маркування "Wi-Fi 6E".

Варто зазначити, що технічно Wi-Fi 6 ГГц має ту ж теоретичну максимальну швидкість, що і Wi-Fi 5 ГГц - 9,6 Гбіт/с.

Передбачається, що в діапазоні 6 ГГц роутери передаватимуть дані з максимально допустимим розміром каналу, що означає більш швидке з’єднання.

"Звичайно, ваша швидкість буде як і раніше обмежена тим, що пропонує ваш домашній інтернет-провайдер, але це величезний потенційний стрибок", - йдеться у публікації.

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Интернет, Wi-Fi, Оновлення, IT-технології.
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