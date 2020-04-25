Wi-Fi отримає найбільше оновлення за 20 років

Американська федеральна комісія зі зв’язку проголосувала за відкриття спектру в діапазоні 6 ГГц для сигналів Wi-Fi. Про це повідомляє The Verge.
"Це наймонументальніше рішення щодо спектру Wi-Fi за всю його історію, за 20 років нашого існування", — сказав Кевін Робінсон, глава відділу маркетингу в Wi-Fi Alliance, галузевій групі, яка контролює впровадження Wi-Fi.
Зазначений діапазон доповнить вже ті, що існують - 2,4 ГГц і 5 ГГц.
Новий спектр в чотири рази перевищує обсяг простору, вже доступного для маршрутизаторів і інших пристроїв, тому він дасть набагато більшу пропускну здатність і, як наслідок, набагато менше перешкод.
Як тільки новий спектр буде офіційно відкритий для бізнесу в кінці цього року, це повинно привести до більш швидких і надійних з'єднань з пристроями наступного покоління.
Перші пристрої з Wi-Fi 6 ГГц очікуються в четвертому кварталі 2020 року. Їх буде відрізняти маркування "Wi-Fi 6E".
Варто зазначити, що технічно Wi-Fi 6 ГГц має ту ж теоретичну максимальну швидкість, що і Wi-Fi 5 ГГц - 9,6 Гбіт/с.
Передбачається, що в діапазоні 6 ГГц роутери передаватимуть дані з максимально допустимим розміром каналу, що означає більш швидке з’єднання.
"Звичайно, ваша швидкість буде як і раніше обмежена тим, що пропонує ваш домашній інтернет-провайдер, але це величезний потенційний стрибок", - йдеться у публікації.