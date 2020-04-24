Поради правильного користування ноутбуком, щоб він вам прослужив довше

Новини технології:5 речей, які не варто робити з ноутбуком.

Ноутбук — це неймовірно корисна і зручна річ. Багато хто вже не уявляє своє життя без цього компактного комп'ютера і розраховують, що він буде служити їм вірою і правдою багато років.

На жаль, термін служби ноутбука може істотно скоротитися з-за неправильної експлуатації. Ось кілька речей, які краще не робити з вашим лептопом, якщо ви хочете, щоб він працював якомога довше.

Їсти й пити поряд

Ходять легенди, що ноутбуки починають працювати після того, як на їх клавіатуру щось розлили. Можливо, що запрацює і ваш, якщо ви вирішите підбадьорити його чашкою кави. Але чи варто ризикувати? Краще тримайте будь-які рідини подалі від ноута, щоб бути впевненими в тому, що нічого випадково не проллється. Також поблизу комп'ютера не варто їсти, щоб на нього не потрапляли дрібні крихти, краплі соусу або жиру.

Залишати на м'яких поверхнях

На меблях, покривалі, ковдрі, на колінах або на животі. Зазвичай внизу ноутбука знаходиться система охолодження, в якій повинне циркулювати повітря. М'які тканини і ваші коліна можуть перекрити доступ повітря і знизити охолодження, що призведе до перегріву лептопа. Також з тканин всередину потрапляє дрібний пил, нитки, шерсть і крихти. Все це сміття може негативно вплинути на роботу вентиляторів.

Залишати наодинці з тваринами та маленькими дітьми

Багато котів вважають, що лептоп — це відмінне тепле містечко, на якому можна зручно розташувати свою шерстяну тушку. Тому залишати комп'ютер поруч з котиком не варто, звичайно якщо ви не переконані, що його шерсть всередині девайса послужить додатковим захистом від ламання. Якщо у вас є маленькі діти, то прибирати від них ноут потрібно так само далеко, як оцет або білизну, щоб він не став для них забавною іграшкою, з якою можна зробити все, що заманеться.

Різко закривати кришку

Верхня частина ноутбука досить тендітна, адже там знаходиться екран, який дуже легко пошкодити. Тому з ним краще поводитись якомога дбайливіше. Не грюкайте кришкою і не беріться за неї, щоб перенести комп'ютер. Акуратно протирайте екран, не натискаючи на нього, і не закривайте кришку, якщо на клавіатурі або поруч з нею щось лежить.

Самостійно розбирати

Якщо у вас немає ніякого досвіду в ремонті складної техніки, не беріться самостійно розбирати свій ноутбук. Довірте цю справу професіоналам, тільки відгуки про їх роботу подивіться, щоб вони не зламали те, що працювало. З деякими «майстрами» таке трапляється.