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Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі

Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі
18:15 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини технології:Українців на самоізоляції контролюватимуть через смартфон - змусять робити селфі, а до порушників приїздитимуть копи

В Україні планується запровадити цифровий контроль над громадянами на самоізоляції за допомогою додатку "Дій вдома".

Відповідні правові аспекти такого рішення були затверджені Кабінетом міністрів України у змінах в постанову №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня.

Повідомляється, що українці зможуть самостійно вибирати, чи бути поміщеними на обов'язкову двотижневу обсервацію у медичний заклад чи дотримуватися добровільної самоізоляції, яку контролюватимуть за допомогою додатку. Також опцією є контроль за самоізоляцією уповноваженими органами.

При першому вході до програми встановлюється фотографія і вводяться персональні дані. Протягом дня людина отримує push-повідомлення, після яких протягом 15 хвилин зобов'язаний зробити селфі і включити геолокацію.

У випадку, якщо фото і геолокація не відповідають місцю самоізоляції або немає зв'язку з пристроєм - поліція отримує повідомлення про порушення. Правоохоронці виїжджатимуть за місцем самоізоляції громадянина та перевірятимуть дотримання її умов.

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"Обов'язок проходження обсервації людьми, які приїхали з-за кордону, було змінено на можливу самоізоляцію за умови встановлення додатку "Дія". У такий спосіб ми будемо впевнені, що людина, яка має певний ризик щодо захворюваності на COVID-19, буде самоізольована, і не буде можливості в неї інфікувати когось іншого", - пояснює міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Смартфон, Телефон, Держава, Цифровий режим.
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