Які будуть правила роботи громадського транспорту після карантину

Новини України:Масковий режим в транспорті планують зберегти до кінця року.

Після закінчення карантину в першу чергу будуть відновлювати мобільність між містами, мова йде про міжміському громадському транспорті, в подальшому запустять міжобласний транспорт.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він розповів, що коли транспорт запустять, буде працювати така схема: в автобусах і маршрутках повинні бути пасажири тільки на місцях для сидіння, а якщо заходить більше людина - водій несе за це відповідальність і може отримати штраф.

"Відносно приміських електричок. Там ми можемо змінити логістику, щоб контролери перевіряли наявність маски. Відтепер маска плюс квиток надаватимуть право на проїзд", - заявив міністр.

За його словами, після закінчення карантину, тотальний масковий режим продовжать, як мінімум, до кінця року.