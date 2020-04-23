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В Україні з'явився перший онлайн-дитсадок

В Україні з'явився перший онлайн-дитсадок
16:22 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві запустили новий освітній проект для дітей дошкільного віку.

Перший в Україні віртуальний дитячий садок, розрахований на дітей віком 4-6 років, розпочав роботу в столиці, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер.

Як наголошується в повідомленні, проект впроваджений у рамках віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

"Саме для наймолодших киян запрацював дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва. Але ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинилися сам на сам із подібними проблемами", - повідомив директор Освітньої агенції міста Києва Бадрі Лолашвілі.

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Відтепер під час карантину, з понеділка до п'ятниці, крім святкових днів, діти мають можливість віртуально відвідувати заняття, які проводять фахівці. Розклад занять в усі дні для зручності буде незмінним:

10:00 - казка-йога;

11:00 - англійська мова для дітей;

12:00 - розвиваючі заняття.

Усі заняття також будуть доступні на постійній основі в записі.

"Цей проект вже викликав великий інтерес і серед батьків, і серед українських селебріті. Наразі, в рамках дитячого садочка онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття, і сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність - головне, щоб це було щиро та від душі", - наголосила директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

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Більше інформації про дитячий садок онлайн можна дізнатися на віртуальній платформі емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

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Україна, Київ, Діти, Батьки, Онлайн-дитсадок.
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