Скачать
Середа, 22.04.2020
На Банковій підтвердили зустріч Зеленського із Саакашвілі
На Банковій підтвердили зустріч Зеленського із Саакашвілі
Позачергову Раду скличуть 24 квітня
Позачергову Раду скличуть 24 квітня
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Міносвіти: Навчальний рік в Україні може завершитись дистанційно

Міносвіти: Навчальний рік в Україні може завершитись дистанційно
18:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Терміни вступної кампанії у заклади вищої освіти будуть залежати від термінів проведення ЗНО.

Навчальний рік в Україні може завершитися дистанційно. Про це на онлайн-брифінгу повідомила т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Сьогодні уряд прийняв рішення про подовження карантину до 11 травня. Ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Навчальний рік у школах, закладах освіти триватиме до 1 липня, а навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11, закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яку визначила педагогічна рада школи”, - сказала Мандзій.

Вона наголосила, що робота з учнями відбуватиметься з використанням дистанційних технологій навчання практично до кінця травня. За її словами, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і завершення навчального року, а також провести підсумкове оцінювання учнів. Визначення особливостей підсумкового оцінювання, за словами Мандзій, - це повноваження закладу освіти.

Мандзій нагадала, що для учнів 4 та 9 класів державне підсумкове оцінювання скасоване.

Водночас вона наголосила, що свідоцтва про здобуття базової середньої освіти для 9-класників, свідоцтва досягнень і табелі навчальних досягнень мають бути підготовлені закладами освіти та видані не пізніше 15 червня. Школи мають поінформувати учнів про графік видачі цих документів.

Зеленський: Цифрові біометричні паспорти та ID-картка уже в "Дії"

Також Мандзій зазначила, що вчителі мають запланувати проведення коригуючого навчання на початку наступного навчального року

Мандзій нагадала, що випускники 11 класів обов'язково будуть складати ЗНО. Терміни проведення основної та додаткової сесії ЗНО будуть затверджені залежно від термінів карантину.

Так, у випадку завершення карантину до червня основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, результати ЗНО - не пізніше 31 липня, додаткова сесія ЗНО - з 25 липня до 11 серпня.

У випадку завершення карантину до початку серпня, основна сесія ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня, результати ЗНО - не пізніше 17 вересня. Додаткова сесія ЗНО — з 22 вересня по 6 жовтня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Школа, Карантин, ЗНО, Україна, Міносвіти, Навчальний рік, Мандзій.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
03 На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
04 Манікюр 2020: ідеї вишуканого дизайну
05 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Маас: Відеоконференція у &quot;нормандському форматі&quot; відбудеться наступного тижня
Маас: Відеоконференція у "нормандському форматі" відбудеться наступного тижня
Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС
Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся