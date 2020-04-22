Міносвіти: Навчальний рік в Україні може завершитись дистанційно

Новини України:Терміни вступної кампанії у заклади вищої освіти будуть залежати від термінів проведення ЗНО.

Навчальний рік в Україні може завершитися дистанційно. Про це на онлайн-брифінгу повідомила т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Сьогодні уряд прийняв рішення про подовження карантину до 11 травня. Ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Навчальний рік у школах, закладах освіти триватиме до 1 липня, а навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11, закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яку визначила педагогічна рада школи”, - сказала Мандзій.

Вона наголосила, що робота з учнями відбуватиметься з використанням дистанційних технологій навчання практично до кінця травня. За її словами, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і завершення навчального року, а також провести підсумкове оцінювання учнів. Визначення особливостей підсумкового оцінювання, за словами Мандзій, - це повноваження закладу освіти.

Мандзій нагадала, що для учнів 4 та 9 класів державне підсумкове оцінювання скасоване.

Водночас вона наголосила, що свідоцтва про здобуття базової середньої освіти для 9-класників, свідоцтва досягнень і табелі навчальних досягнень мають бути підготовлені закладами освіти та видані не пізніше 15 червня. Школи мають поінформувати учнів про графік видачі цих документів.

Також Мандзій зазначила, що вчителі мають запланувати проведення коригуючого навчання на початку наступного навчального року

Мандзій нагадала, що випускники 11 класів обов'язково будуть складати ЗНО. Терміни проведення основної та додаткової сесії ЗНО будуть затверджені залежно від термінів карантину.

Так, у випадку завершення карантину до червня основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, результати ЗНО - не пізніше 31 липня, додаткова сесія ЗНО - з 25 липня до 11 серпня.

У випадку завершення карантину до початку серпня, основна сесія ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня, результати ЗНО - не пізніше 17 вересня. Додаткова сесія ЗНО — з 22 вересня по 6 жовтня.