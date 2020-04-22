Зеленський: Цифрові біометричні паспорти та ID-картка уже в "Дії"

Новини України:Також вже є можливість використовувати у застосунку "Дія" електронні студентські квитки.

Цифровова ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України уже доступні у мобільному застосунку "Дія". Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-презентації цифрових паспортів у «Дії».

«Ми були десяті у світі, хто запровадив цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію. Тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти і точно перші, хто надав їм такі ж юридичні права, що мають пластикові чи паперові», - сказав Зеленський.

Він додав, що українці вже сьогодні мають можливість використовувати паспорт у смартфоні для багатьох життєвих ситуацій - від пред’явлення поліції в умовах карантину до отримання банківських чи державних послуг.

У цьому контексті Президент висловив сподівання, що після завершення карантину цифровий паспорт стане невід’ємною частиною життя для понад 19.5 млн громадян України, які сьогодні мають ID-картку чи біометричний паспорт громадянина.

У свою чергу, віцепрем'єр-міністр -міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що на порталі "Дія" вже можна онлайн отримати 27 адмінпослуг.

"Сьогодні ми презентуємо, я дуже цим пишаюся, електронні паспорти як закордонні, так і паспорти громадян України", - сказав Федоров.