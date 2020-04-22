МЗС запускає масштабну компанію із наповнення Вікіпедії

Новини України:У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що це буде продовженням кампанії МЗС “CorrectUA”.

Міністерство закордонних справ розпочинає співпрацю з ГО “Вікімедіа Україна” з метою протидії дезінформації про Україну та поширення інформації про Україну різними мовами у Вікіпедії. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Першим етапом співпраці стане запуск онлайн-марафону “Місяць української дипломатії”. Упродовж місяця автори україномовної Вікіпедії заповнюватимуть прогалини і виправлятимуть неточності на теми російської агресії, інтеграції України до Євросоюзу і НАТО, відносин з іншими країнами, діяльності нашої країни в міжнародних організаціях, а також публічної дипломатії. Марафон розпочнеться у травні», - йдеться у повідомленні.

До кампанії долучиться команда МЗС України. Зокрема дипломатичні установи України за кордоном опублікують на своїх ресурсах довідки і документи про дипломатичні відносини з конкретними країнами, інформацію про політиків та громадських діячів, важливі дати, події та локації — їх потім можна буде використовувати як джерела для статей Вікіпедії.

Українські дипломати також долучаться до організації наповнення Вікіпедії мовами їхньої країни перебування, щоб підвищити впізнаваність нашої держави, її історії та сучасності серед світової спільноти і наповнити статті української тематики неупередженими фактами.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що це буде продовженням кампанії МЗС “CorrectUA”. Раніше ця ініціатива міністерства була присвячена коригуванню написання українських назв міст – KyivNotKiev, Odesa, Lviv тощо.