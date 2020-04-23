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Четвер, 23.04.2020
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Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних

Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних
14:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:У Мінсоцполітики анонсували запровадження в Україні електронного лікарняного листка з 1 квітня.

Запровадження електронних лікарняних листів в Україні перенесено через технічні проблеми, що виникли у зв’язку з епідемією COVID-19. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на онлайн-брифінгу.

Степанов зазначив, що проект електронного лікарняного є результатом спільної роботи Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики.

"В березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів, але зараз є певні технічні проблеми, які, в тому числі, виникли у зв’язку з нагальною ситуацією з COVID-19. Тому в нас є відповідні затримки щодо введення саме електронного лікарняного. Перенесено терміни введення такого лікарняного", - додав Степанов.

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Раніше в уряді наголошували, що держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через використання громадянами фальсифікованих лікарняних листків. За підрахунками Мінсоцполітики, економія бюджетних коштів від введення електронних лікарняних листів становитиме від 1 до 4 млрд грн щорічно.

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Все по темі:

Минсоцполитики, Технология, Карантин, Пандемия, Коронавірус, Електронний лікарняний, Впровадження, Технічні проблеми.
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