Для киян запрацює віртуальний дитячий садок в четвер

Новини технології:"Місто робить усе, щоб не лише запобігти поширенню вірусу, а й підтримати киян, які перебувають удома на карантині", - Кличко

На базі віртуальної платформи емоційної підтримки, яку створив моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19, працюватиме і віртуальний дитячий садок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Місто робить усе, щоб не лише запобігти поширенню вірусу, а й підтримати киян, які перебувають удома на карантині. Дедалі більшої популярності набуває віртуальна платформа емоційної підтримки, яку запустили на базі моніторингового центру з протидії COVID-19. З 23 квітня до сервісів платформи додається ще й віртуальний дитячий садок. Це будуть активності для дітей 4-6 років. До проведення занять залучили професійних викладачів", - заявив Кличко під час онлайн-брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що на сьогодні чверть відвідувачів сайту - не кияни, і кількість відвідувачів з інших міст і містечок постійно зростає.

"Ми розуміємо необхідність підтримки всіх українців. І тому я, як голова Асоціації міст України, хочу допомогти своїм колегам-мерам. Ми розширюватимемо можливості нашої віртуальної платформи для максимальної допомоги всім, кому вона потрібна. А також наші фахівці готові максимально допомогти іншим регіонам у створенні таких сервісів", - наголосив Кличко.

Як повідомляється на сайті Кличка, користувачі віртуальної платформи можуть, зокрема, скористатися консультаціями тренерів із психоемоційної підтримки, онлайн-курсами, спортивними онлайн-тренуваннями, здійснити віртуальні екскурсії столичними музеями та театрами.