Коронавірус COVID-19: Google випустив новий Doodle

Новини технології:Google 21 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "коронавірус рекомендації".

Як і раніше новий дудл можна знайти на головній сторінці пошуковика Google.

На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" всі 6 букв в слові представлені в образі будиночків. Це з метою того, що б всі люди залишалися вдома під час пандемії коронавируса.

При натисканні на зображення користувач потрапляє на інформаційну сторінку де зібрана актуальна інформація про поширення коронавірусу і карта поширення хвороби. Інформація виводиться з урахуванням розташування, користувач бачитиме дані актуальні для країни, в якій він знаходиться.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять дякую тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

Карта поширення коронавірусу (COVID-19)



Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування

Хвороба, викликана коронавірусною інфекцією COVID-2019, - це інфекційне захворювання, викликане новим, раніше невідомим штамом коронавірусів. У більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, одужання відбувається без специфічного лікування.