Скачать
Вівторок, 21.04.2020
В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Антон Геращенко: Кабмін виділив 100 млн грн на ліквідацію пожеж
Антон Геращенко: Кабмін виділив 100 млн грн на ліквідацію пожеж
Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"
Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"
Як Зеленський привітав королеву Єлизавету ІІ
Як Зеленський привітав королеву Єлизавету ІІ

Коронавірус COVID-19: Google випустив новий Doodle

Дивіться фото (3)
Коронавірус COVID-19: Google випустив новий Doodle
12:18 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google 21 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "коронавірус рекомендації".

Як і раніше новий дудл можна знайти на головній сторінці пошуковика Google.

На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" всі 6 букв в слові представлені в образі будиночків. Це з метою того, що б всі люди залишалися вдома під час пандемії коронавируса.

При натисканні на зображення користувач потрапляє на інформаційну сторінку де зібрана актуальна інформація про поширення коронавірусу і карта поширення хвороби. Інформація виводиться з урахуванням розташування, користувач бачитиме дані актуальні для країни, в якій він знаходиться.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять дякую тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

Карта поширення коронавірусу (COVID-19)


Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування

Дякуємо всім учителям, вихователям і няням: новий Doodle від Google

Хвороба, викликана коронавірусною інфекцією COVID-2019, - це інфекційне захворювання, викликане новим, раніше невідомим штамом коронавірусів. У більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми, одужання відбувається без специфічного лікування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Google, Гугл, Doodle, Дудл, Коронавірус, Covid-19, Рекомендації з профілактики нової коронавірусної інфекції.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Трійця 2020: коли будуть святкувати українці та які традиції
02 Український боксер Тарас Шелестюк хоче провести поєдинок за світове чемпіонське звання
03 Мадридський футбольний клуб "Реал" влаштує розпродаж гравців
04 Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"
05 5 книг, які полегшать ваше життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сьогодні королева Єлизавета ІІ відзначає своє 94-річчя
Сьогодні королева Єлизавета ІІ відзначає своє 94-річчя
Сьогодні в Україні спостерігають різкий стрибок зараження на коронавірус
Сьогодні в Україні спостерігають різкий стрибок зараження на коронавірус
Трамп планує призупини потік імігрантів у США
Трамп планує призупини потік імігрантів у США
Російські хакери атакували чеські лікарні, МОЗ та аеропорт
Російські хакери атакували чеські лікарні, МОЗ та аеропорт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся