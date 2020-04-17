Дякуємо всім учителям, вихователям і няням: новий Doodle від Google

Щоб захиститися від коронавіруса, люди по всьому світу працюють з дому, а школи, дитсадки та університети також закриті.
Тим часом вчителі продовжують проводити заняття в форматі онлайн, щоб учні та студенти могли продовжити навчання.
Новий Doodle показує вчителя, який проводить онлайн-урок з дому. Сендвіч і Недоїдене яблуко, малюнок на дошці показують, як вчителі запрограмовані на багато під час занять.
І вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце "викладачеві", в якого перетворилася буква "е".
Всім вчителям і працівникам по догляду за дітьми, дякуємо, - йдеться в повідомленні компанії.
Де доступний цей дудл
Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.
"Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій" - йдеться в повідомленні компанії.
Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:
6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві
7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники
8 квітня: співробітники аварійних служб
9 квітня: слідчі і санітарні працівники
10 квітня: працівники сільського господарства
13 квітня: боротьба з короновірусною хворобою
15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам
16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування
Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого.