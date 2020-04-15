Google представив новий Doodle: подяка кур'єрам та працівникам служб доставки

Новини технології:Сьогодні, 15 квітня, Google випустив новий doodle, яким висловив подяку всім працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам.

Компанія Google продовжує дякувати людям, які продовжують працювати в складних умовах пандемії коронавірусу.

Багато з них ризикують здоров'ям і навіть життям, забезпечуючи нам комфортні умови життя.

У новому дудл Google дякує працівникам громадського транспорту. Вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце в автобус, в якого перетворилася буква "е".

Серце - це подяка всім працівникам служб доставки, пакувальник и кур'єрам, які продовжують працювати під час пандемії коронавірусу.

"Дякуємо всім Працівникам служб доставки, пакувальник и кур'єрам", - дякує компанія Google .

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

"Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій", - йдеться в повідомленні компанії.