Дякуємо працівникам громадського транспорту: Google представив новий Doodle

Новини технології:Сьогодні, 14 квітня, Google випустив новий doodle, яким висловив подяку працівникам громадського транспорту.

Компанія Google продовжує дякувати людям, які продовжують працювати в складних умовах пандемії коронавірусу.

Багато з них ризикують здоров'ям і навіть життям, забезпечуючи нам комфортні умови життя.

У новому дудл Google дякує працівникам громадського транспорту. Вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце в автобус, в якого перетворилася буква "е". Серце - це своєрідна подяка всім продавцям, які продовжують працювати під час пандемії коронавірусу.



"Спасибі працівникам громадського транспорту" - дякує компанія Google.

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

"Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій" - йдеться в повідомленні компанії.

Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусною хворобою

Протягом наступних двох тижнів Doodles будуть дякувати і інших важливих працівників, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого .