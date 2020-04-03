Google представив новий Doodle: все про COVID-19

Новини технології:Інтернет-гігант розповів все про COVID-19 і дав ряд важливих "коронавірусних порад".

Пошуковик Google 3 квітня випустив новий дудл, яким закликав всіх людей залишатися вдома, щоб зберегти життя і допомогти зупинити коронавірус.

Google 3 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "коронавірусних порад" (coronavirus tips). На цій сторінці можна дізнатися, що таке COVID-19, побачити статистику інфікування, смертності і одужання по світу в цілому і по кожній країні зокрема.

Також Google:

Розповідає про симптоми хвороби

- Кашель.

- Лихоманка.

- Втома.

- Важке дихання.

- Дає поради, як лікуватися

- Якщо у вас слабкі симптоми - залишайтеся вдома.

- Якщо симптоми сильні - негайно звертайтеся до лікаря.

- Розповідає, як запобігти інфікуванню.

- Регулярно мийте руки протягом 20 секунд з милом і водою, користуйтеся антисептиками.

- Коли кашляєте або чхаєте - прикривайте ніс і рот одноразовою серветкою або зігнутим ліктем.

- Уникайте тісного контакту (не менше 1 метра) з хворими людьми.

- Залишайтеся вдома і ізолюйте себе від інших в будинку, якщо ви погано себе почуваєте.

Девіз дудла - "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Залишайся вдома. Збережи Життя. Допоможи Подолати Коронавірус).