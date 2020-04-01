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NASA запустить місію із захисту Землі від астероїдів

NASA запустить місію із захисту Землі від астероїдів
15:58 Сьогодні Телеграф gismeteo.ua Фото: pixabay.com

Новини технології:Вчені NASA вирішили провести навчання на випадок виникнення реальної загрози Землі з боку астероїдів.

На даний момент фахівці вважають, що такої небезпеки немає, повідомляє Science Alert.

Космічне агентство NASA в наступному році планує запустити місію, щоб перенаправити астероїд.

Місія Double Asteroid Redirection Test (DART) - це демонстраційний політ, який дозволить випробувати кінетичний удар для відхилення астероїда від Землі. Старт планується на 22 липня 2021 року. Місія попрямує до астероїдної системі дідімос. Діаметр більшого астероїда в ній становить 780 м, а діаметр меншого - близько 160 м, жоден з астероїдів дідімос не становить загрози для Землі.

Місія візьме на приціл менший астероїд, тому що він найбільш схожий з астероїдом, який може в майбутньому загрожувати планеті. Передбачається, що місія добереться до астероїдної системи 22 вересня 2021 року. Якщо демонстрація DART спрацює, це буде означати, що у Землі є захист від небезпечних небесних тіл. Більший астероїд системи дідімос може завдати істотної шкоди планеті, який можна порівняти з катастрофою, яка сталася 66 млн років тому.

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Вплив астероїда не знищило все за один день, але викликало виверження вулканів, які спровокували масові пожежі на планеті. У небі виявилося так багато попелу, що сонячне світло і тепло були блоковані. Як повідомлялося раніше, причиною вимирання динозаврів стала саме темрява, а не холод.

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НАСА, Земля, Космос, Мисия, Технології, Вчені, Астероїд, Вимирання людства.
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