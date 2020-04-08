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Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус
Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус

Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус

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Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус
07:48 Сьогодні Телеграф

Google 8 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "Благодарим работников экстренных служб".

На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" зображений науковий дослідник, що стоїть на подіумі. Йому надсилають серце - символ любові. Таким чином Google дякує працівникам екстрених служб за їх роботу під час пандемії коронавірусу.

 Адміністрація Google повідомляє, що найближчим часом планує випустити серію логотипів, щоб подякувати тим людям, які рятують заражених від коронавірусу та протидіють поширенню вірусу.

Де доступний цей дудл

 

 

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Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій.

 

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Все по темі:

Google, Doodle, Технології, Коронавірус, Боротьба з коронавірусом.
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