Спасибі працівникам комунальних служб: новий Doodle від Google

Новини технології:Google 9 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "Спасибі працівникам комунальних служб".

На сьогоднішньому тематичному малюнку від "Гугл" показаний науковий дослідник, що стоїть на подіумі. Йому надсилають серце - символ любові. Таким чином Google дякує працівникам слідчих і санітарних служб за їх роботу під час пандемії коронавируса.

Адміністрація Google повідомляє, що найближчим часом планує випустити серію логотипів, щоб подякувати тим людям, які рятують заражених коронавірусів, протидіють поширенню вірусу.

Де доступний цей дудл



"Спасибі всім працівникам слідчих і санітарних служб" - дякує Google.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій.