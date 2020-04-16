Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle

Новини технології:Сьогодні, 16 квітня, в пошуковій системі Google з'явився новий дудл. На цей раз він присвячений всім працівникам зі сфери громадського харчування.

На тлі пандемії коронавируса ця категорія працівників, як і лікарі, вчителі, продавці, поліцейські та інші, знаходяться в зоні ураження.

Вони стоять на першій лінії боротьби з COVID-19 і піддають здоров'я небезпеці, виконуючи свій обов'язок і роботу. Незважаючи на те, що заклади в Україні закриті для відвідувачів під час карантину, багато хто з них працюють з доставкою додому.

Вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце в машину з людьми, які працюють в сфері громадського харчування, в яку перетворилася буква "е".

Серце - це своєрідна подяка всім працівникам в сфері громадського харчування, які продовжують працювати під час пандемії коронавірусу.

"Спасибі всім, хто працює в сфері громадського харчування" - дякує компанія Google.

Де доступний цей дудл

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

"Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій" - йдеться в повідомленні компанії.

Google Doodles: Дякую, помічникам в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам, які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого.