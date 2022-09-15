Штучний інтелект: новий шанс для людей, які не можуть спілкуватись навіть жестами

Завдяки штучному інтелекту в перспективі можна буде допомогти з комунікацією людям, позбавлених можливості спілкуватися вербально чи мовою жестів

Вчені не тільки розробляють людиноподібних роботів із штучним інтелектом (ШІ), але й намагаються за допомогою останнього покращити життя людям з деякими вадами або ж тяжкими травмами. Так, розроблений компанією Meta штучний інтелект у перспективі може допомогти тисячам людей, позбавлених можливості спілкуватися вербально чи мовою жестів. Утім, його ефективність поки лишається обмеженою.

Як повідомляє журнал ScienceNews, новий підхід зміщує акценти в бік неінвазивних методик, тоді як більшість наявних технологій передбачають серйозні хірургічні втручання для вживлення в мозок пацієнтів електродів.

Розробники з Meta "навчили" штучний інтелект розпізнавати слова та речення в масиві з понад 56 000 годин записів на 53 мовах. В рамках дослідження ШІ співставляв записи, які слухали піддослідні, з їхньою мозковою активністю. При застосуванні магнітоенцефалографії відсоток правильних "здогадок" становив до 73%.

Утім, переоцінювати цей прорив не варто. По-перше, для зчитування магнітних імпульсів мозку потрібна вартісна і громіздка апаратура. По-друге, — що важливіше, — наразі штучний інтелект може працювати лише з обмеженими лексичними наборами, в той час як мова є "нескінченною". Тож дослідники ще далекі від того, аби повноцінно вирішити проблему, але бачать це першим кроком на шляху до покращення життя людей, які мають такі обмеження.

Загалом, дослідження у сфері штучного інтелекту відкривають багато перспектив. Уже зараз він здатен розробляти ліки та боротися з кібератаками. Тому розширення можливостей ШІ — лише питання часу.